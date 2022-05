Una zamorana a la jueza: “No robo yo, señoría, es la droga”

“Si es que cuando sale usted de la cárcel solo hace que robar, no sé que hacer con usted ya para que no delinca, ya no sé ni cuántas veces la he condenado”. Entre lágrimas, la vecina de Zamora replicó: “No soy yo, señoría, es la droga que nos hace robar, que es muy mala”. La respuesta de la imputada tras cometer cuatro hurtos en la capital dio pie a la magistrada del Juzgado de lo Penal a explicarle que su decisión de enviarla a prisión era la correcta porque “allí se deshabituará usted del consumo, saldrá bien y ya no robará más”.

Se busca al ladrón de setos en Zamora: "Hay que ser muy miserable" Cuando la procesada fue consciente de que no ablandaría a la jueza, suplicó “a Topas, no; a Topas, no”, sin dejar de llorar, estado en el que estuvo durante los escasos minutos en los que se avino a admitir que había salido de casa hasta en las cuatro ocasiones que fue denunciada por la Policía Municipal cuando tenía prohibido abandonar su domicilio bajo ningún concepto por otra sentencia firme motivada por otros robos. Entre lágrimas explicó a la jueza que “mi marido está enfermo, no le puedo dejar”. Tampoco logró su objetivo. “Su marido estará bien, no se preocupe, lo que no puede usted es estar todos los días mangando”, le reprendió la titular del Juzgado en tono conciliador. La zamorana, secándose de nuevo las lágrimas, se limitó a decir "ya lo sé, ya lo sé". Cárcel para las dos mujeres que robaron en media docena de tiendas de Zamora La condena por cada una de las cuatro veces que la policía no la localizó en su casa porque estaba robando en tiendas cercanas a su domicilio suma 540 euros, al acumular multas de seis meses con una cuota diaria a pagar de tres euros por los delitos de quebrantamiento de condena. Aunque los cuatro abogados de oficio que la defendieron lograron evitar que la magistrada incluyera la prisión en las respectivas sentencias, al tener pendiente de cumplir otra superior al año de prisión. Vecinos del alfoz de la capital, en alerta por una decena de robos desde enero Sin embargo, la mujer tendrá que ingresar en la macropirisión de Topas porque tenía otra condena anterior a más de un año de cárcel. “¿Pero cuánto tiempo es en total?”, preguntó asustada . “Serán solo unos meses, si tiene buena conducta le darán la condicional pronto”. La magistrada le aplicó la atenuante de reconocimiento de los hechos y arrepentimiento para ajustar en lo posible la condena.