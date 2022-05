Los amigos de lo ajeno no respetan ni uno de los días más importantes de tu vida: el día de tu boda. Es lo que ha pasado este sábado en la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de Morales del Vino. En el interior del templo se celebraba unas nupcias y el reconocido florista Jesús García había sido el encargado de decorar el templo, tanto el interior como el exterior.

En la fachada de la iglesia había colocado dos setos y un ladrón o ladrona aprovechó un descuido para robarlos. Según cuenta Jesús, la ceremonia comenzó a las 13.00 horas y finalizó sobre las 14.30 horas tras las fotos de los invitados. De hecho, cuando el cura cerró las puertas de la iglesia, los arbustos seguían ahí.

El robo se produjo entre las 15.30 y las 16.30 horas

Una vecina los vio sobre las 15.30 horas. Y a las 16.30 horas, cuando Jesús fue a recogerlos, ya no estaban. "El material robado no es de un valor exagerado, no es un coche u oro, pero ya pierdes dinero que es tuyo", lamenta. Además, Jesús tenía que devolverlos al proveedor que se los había facilitado, por lo que si no aparecen, tendrá que poner dinero de su bolsillo y reponer también los dos maceteros que eran de su propiedad. "Los dos setos pesan, por lo que supongo que habrán tenido que utilizar algún vehículo para transportarlos", expresa. "Es muy triste esta falta de civismo y educación, hay que ser muy miserable", añade.

"Solo quiero que los devuelvan"

Jesús está dispuesto a interponer una denuncia ante la Policía Nacional, pero aún confía en el arrepentimiento de los malhechores. Por eso, si los autores del robo están leyendo estas líneas y quieren devolver el material robado, pueden contactar con la parroquia de Morales del Vino o dejar los arbustos en el lugar de donde los sustrajeron. "Yo no quiero saber quiénes son, solo que los devuelvan".

Teléfono 677 011 185

En todo caso, si alguien ha visto algún indicio y pudiera aportar algún dato relevante para la localización de los setos, pueden ponerse en contacto directamente con Jesús en el teléfono 677 011 185.