Ha sido más el susto y el daño a los perros que las pérdidas materiales. La finca de Las Regueras, en Villamor de los Escuderos, ha sufrido el asalto de los ladrones para intranquilidad de el dueño de la yeguada.

Ocurrió la noche del viernes al sábado, como pudo comprobar Iván Lozano, que se encontró el desaguisado el sábado por la mañana cuando fue a echar de comer a los caballos. La tarde anterior estaba todo en orden y cuando llegó a la finca por la mañana la primera sospecha fue que la perra no aparecía y el pastor eléctrico no funcionaba. "Como había llovido, pensé se ha estropeado". Pero luego comprobó que el equipo eléctrico estaba arrancado. Se llevaron los pastores eléctricos, el microscopio, una cabezada de cuerda y eel maletín de limpieza con bastantes cosas como tenazas escofina tijeras zepillos, etc.

"No es mucho lo que se han llevado, porque en Las Regueras no hay mucho que llevar, pero nos hacen la faena" cuenta el criador de caballos. Especialmente dolido se muestra Ivan con el susto y el daño a los perros, que "les han pegado unos palos para disuadirlos. Están acobardados".

Lamentablemente no ha sido un hecho aislado. Hace unos días un agricultor del pueblo echó en falta en la nave un generador y herramienta. Y en Argujillo otro agrocultor ha sufrido pequeños tobos de gasóleo.

"No es lo económico, es el miedo que te meten en el cuerpo" insiste el criador de Villamor de los Escuderos. El caso ya se ha denunciado ante la Guardia Civil y las imágenes de las cámaras están a su disposición. "Espero que se resuelva o por lo menos que no me pase ni a mi ni a nadie".

El pasado viernes el Equipo Roca de la Guardia Civil, especializado el robos en el campo, mantuvo un encuentro con agricultores de la comarca de La Guareña en Fuentesaúco. Los agentes apelaron a la colaboración y a denunciar los casos, así como identificar todo el material robado a fin de facilitar las pesquisas de la investigación. Pasos que ha dado Iván Lozano.