Las instalaciones de producción de energía eléctrica, una actividad considerada de interés general, pueden expropiar terrenos a particulares para levantar parques eólicos o solares, indicaron técnicos de la Junta de Castilla y León. Lo habitual es que los promotores accedan a los terrenos por la vía de la negociación con los propietarios, aunque cabe la posibilidad de expropiar, como ocurre cuanto se tienden líneas eléctricas.

La delegada de la Junta en Zamora, Clara San Damián explicó que el desarrollo de las energías renovables está en auge en Zamora porque es una provincia adecuada para este tipo de producción por su altitud, horas de luz o viento y líneas de evacuación. Admitió que este desarrollo tiene partidarios, que ven en los parques una fuente de ingresos, tanto durante el periodo de construcción, ya que suelen ser inversiones millonarias, como por el canon que pagan a los ayuntamientos donde se instalan. Y también reconoció que tienen detractores, por el impacto de este tipo de instalaciones en el uso del suelo y el paisaje, personas que prefieren otro tipo de desarrollo para el medio rural porque consideran que las renovables traen más perjuicios que beneficios.

Sin embargo, "nosotros no nos posicionamos con ninguno de estos planteamientos, sino que aplicamos la ley". El jefe del servicio territorial de Medio Ambiente de Zamora, Manuel Moreno, explicó que los proyectos pasan en primer lugar por Industria y una vez aprobados van a Medio Ambiente, que analiza si son compatibles o no con la legislación medio ambiental, que es "muy estricta y muy garantista". De tal suerte que normalmente los procedimientos son muy largos en el tiempo y muchos de ellos son rechazados por no cumplir las exigencias ambientales.

La Junta tramita los parques de menos de 50 megavatios, las tres cuartas partes del total, mientras los mayores de esta potencia son competencia del Estado. Moreno explicó que se vigila también para que no haya una fragmentación artificial de los parques para facilitar los trámites se tiene en cuenta tanto cada proyecto individual como su relación con los que estén en el entorno cercano.