“Si no fueran aptos, la Junta Electoral no los habría validado”. Esta es la reflexión que hacen desde CEOE-Cepyme Zamora después de que ayer un empresario (Emilio Prieto, administrador único de Primar 1999) impugnara las candidaturas de José María Esbec y de Ruperto Prieto por considerar que no son empresas de reconocido prestigio fuera de la provincia y que no contribuyen a la innovación empresarial en Zamora.

Sigue la "guerra" en la Cámara de Comercio: Un empresario impugna dos candidaturas "Entendemos que las personas propuestas cumplen con todo lo que solicita la normativa cameral. La Junta Electoral ha validado las referidas propuestas, y entendemos que si, en la comprobación de las candidaturas, se hubiera visto que las empresas o personas no cumplían con los requisitos, las propuestas no habrían sido validadas", argumentan desde la patronal. Cabe recordar que la polémica surge después de que un empresario considerara que ni José María Esbec ni Ruperto Prieto cumplen con los requisitos para ser elegidos vocales en representación de CEOE-Cepyme. "Su trayectoria profesional ni tiene reconocimiento alguno fuera de la circunscripción de la Cámara de Comercio de Zamora ni han contribuido a ninguna innovación en el ámbito empresarial en la demarcación de la Cámara a la que pertenecen", asegura Primar 1999. En este sentido Emilio Prieto considera "una irresponsabilidad y una falta grave de criterio e ilegalidad manifiesta" por parte de CEOE la selección de estos candidatos, "postura abusiva de poder al ser juez y parte para designarse a ellos mismos incumpliendo las normas". La patronal, como ya ha asegurado anteriormente, insiste en que "estas polémicas no son buenas, nos distraen de lo importante y nos hacen consumir esfuerzos que deberíamos centrar en trabajar por Zamora, con una verdadera unidad en la que no prevalezcan los criterios de una sola parte". Con todo, la CEOE asegura que estará a lo que decida la Dirección General de Comercio, que es la que debe valorar si admite o no la solicitud para impugnar las candidaturas.