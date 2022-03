El Ayuntamiento de Zamora no contempla por ahora cobrar un nuevo impuesto por circular en coche por el casco urbano de la ciudad. Así lo confirman desde la concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de Zamora, respecto a la medida de la Ley de Movilidad Sostenible y Financiación del Transporte que aprobó hace unos días el Consejo de Ministros y que abre la puerta a que las ciudades puedan establecer una tasa para acceder a las zonas de bajas emisiones. El área de Movilidad trabaja ya en esta propuesta que tendrá que entrar en vigor en 2023. La capital zamorana tiene la ventaja de que su calidad del aire es buena y no sufre especiales problemas de tráfico en el casco urbano.

“Por ahora no contemplamos la medida porque creemos que no es necesaria para Zamora ya que no contamos con especiales problemas de tráfico en la zona centro”, ha declarado Romualdo Fernández, concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Zamora.

A la espera que definan cómo se implantará la zona de bajas emisiones y cuál será su perímetro (podría exceder del casco histórico), la norma estatal elaborada por el Ministerio de Transportes contempla nuevos impuestos que tiene como objetivo común reducir el uso del vehículo privado. Ciudades europeas como Londres y Oslo ya cobran a sus conductores por circular por las calles del centro, y otras españolas como Barcelona se han planteado crear este impuesto. En Zamora, esta opción no se contempla por ahora. Europa aprobó una zona de bajas emisiones para reducir los valores límites de calidad del aire basados en la salud de la Unión Europea. Esta normativa es para ciudades de más 50.000 habitantes, por ello Zamora se encuentra incluida. El Consistorio apuesta por convertir la zona centro en plataforma única, de manera que vehículos y peatones compartan el mismo espacio y la velocidad no exceda los 20 kilómetros por hora. A la larga, lo que se espera con esta medida es que el coche particular se utilice para lo imprescindible y se opte por otros medios alternativos, o directamente por caminar, para las cuestiones del día a día.