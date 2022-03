La actriz Carmen Gutiérrez presenta hoy su libro “La abuela Carmen” a las 19.30 horas en la Biblioteca Pública del Estado. En el acto la intérprete estará acompañada por el profesor y escritor Julio Eguaras.

–¿Cómo se embarca en esta publicación?

–Mi madre murió hace doce años y yo no lo había digerido. Tenía un duelo no resuelto, ni yo ni alguno de mis hermanos. Había sido tan de repente y tan joven… además a mí me pilló embarazada de mi segundo hijo, por lo que no lo pude asimilar y creo que tenía pendiente hacerlo.

–¿Qué le movió a escribir sobre ella?

–Tenía pendiente ponerlo por escrito para ordenar mis ideas. Sabía que una vez que lo hiciera, esta situación la podría asimilar.

–¿Hubo algún detonante para que comenzara esa escritura?

–Era una constante diaria porque yo soñaba con ella, pensaba a diario en ella. Cuando tuve el parón forzoso por el confinamiento, me senté y me dije que era el momento para escribirlo porque era una manera de aclararlo y además sentía que se lo debía. Es un homenaje que quería hacerle y que se perpetúe su recuerdo porque era una mujer muy especial.

–¿Cómo afronta la escritura con un duelo por resolver?

–Fue doloroso a veces y sanador otras. Hubo capítulos que escribí llorando, pero a la par fue muy liberador porque, por fin, podía expresar aquello que llevaba dentro. Fue sanador y sangrante en algunos momentos. Había capítulos que tenía recuerdos muy fuertes.. que me tocan. El libro lo he escrito como si el receptor fuera mi hijo pequeño, quien por dos semanas no llegó a conocerla.

–¿Por qué eligió esa voz?

–Yo creo que era la manera de contarlo todo de una manera sosegada. De hablar de la muerte, sin problemas. Al hablar con un niño es un texto blanco en el que abordar estos temas era fácil. He optado por un lenguaje sencillo para que un niño entienda el relato.

–A la hora de hilvanar el libro ¿ha sido complicado?

–No porque lo tenía en mi cabeza. Todos los flashes que aparecen en el libro los tenía constantemente. Lo que tuve que pensar fue el orden y opté por el cronológico. Aparecen etapas, como cuando yo me fui de casa porque aparezco yo como personaje incluso mi marido. En el libro, en definitiva, cuento mi relación con ella.

–¿Su familia ha sido crítica con la publicación?

–No. Ha caído muy bien. El primero en leerlo fue mi padre, le gustó, y entonces me lancé a enviárselo al resto de la familia.

–¿Qué le impulsó a que el texto trascendiera del ámbito personal?

–Fue una prima, que es profesora de Filología en la Universidad Complutense de Madrid, la que me animó a publicarlo porque la relación con la madre es una temática universal y la muerte también es un tema universal.

–Además no se habla de ella.

–Exacto. La vida y la muerte son complementarias. Mi madre hablaba sin ningún tapujo de la muerte, tal y como cuento en uno de los capítulos, y de ella deberíamos de hablar sin ningún tapujo porque tenemos que verla como parte de la vida. No tenemos que verla como algo terrible porque es algo que nos va a llegar a todos.

–Y ¿cómo ha visto la luz el título?

–Desde que tomé la decisión de publicar pregunté a distintas personas que conocen el mundo editorial porque yo soy nueva en este ámbito. He escrito guiones de cine, pero esto no tiene nada que ver. Finalmente opté por la autoedición a través de Amazon porque tú misma te diseñas la portada y llega a todo el mundo, pero no hace ningún tipo de divulgación del libro. No obstante, como no es incompatible con volverlo a sacar, no descarto buscar una editorial que lo vuelva a publicar.

–Presenta hoy el libro en Zamora.

–Estaré acompañada por mi primo segundo Julio Eguaras quien leyó el libro y me dijo que quería que hiciéramos una presentación en Zamora, la tierra de mi padre. Tengo intención de presentarlo también en Santander, la tierra de mi madre.

–¿Qué ha supuesto este volumen para usted?

–Una liberación. Ahora estoy feliz de que el recuerdo de mi madre se perpetúe porque desde que lo he escrito siento que la familia habla de ella mucho más. Doce años después de su muerte está muy presente y eso a ella le hubiera gustado. Cuando tienes un duelo incompleto el plasmarlo por escrito es totalmente terapéutico. Yo procedo del teatro y sé que expresar las cosas, aunque sea a través de un personaje, ayuda a estar en paz, a entender y empatizar con la gente. Escribir es una forma de expresar y de entender qué ha pasado.

–¿Seguirá haciéndolo?

–Sí. Tengo varias ideas en mente, como un monólogo teatral. Siempre he tenido esa inquietud, pero no tenía tiempo. Cuando tenía mucho trabajo en la televisión no tenía tiempo material y ahora puedo, dado que estoy dando clases de interpretación ante la cámara en la Central de cine, una escuela de cine de Madrid.