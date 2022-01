El presidente de la Junta de Castilla y León y candidato del Partido Popular a la reelección, Alfonso Fernández Mañueco, ha rechazado posicionarse respecto a un posible pacto postelectoral tras los comicios del 13 de febrero. Tras las declaraciones de Francisco Igea en las que aseguraba que nunca pactaría con el líder popular, este último ha señalado que su objetivo es “conseguir la mayoría suficiente para gobernar en solitario”.

Mañueco ha asegurado “respetar” las palabras de su excompañero en el Ejecutivo, aunque no el fondo. “Es lógico que no las comparto, aunque respeto todas las opiniones”, ha manifestado. Asimismo, tampoco ha querido entrar a valorar un posible acuerdo con Vox, alegando el mismo motivo. “La única afinidad que yo siento es por mi partido, por mi programa, por mi proyecto y por las personas que me acompañan”, ha expresado.

Otros titulares que ha dejado Mañueco en Zamora este miércoles:

