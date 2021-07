La consejera de Sanidad ha defendido una nueva aplicación del toque de queda para controlar la elevada propagación del virus en la actualidad, sobre todo entre los jóvenes. “Se lo trasladé a la ministra” de Sanidad “y espero comentarlo con otros consejeros en el seno del Consejo Interterritorial”, ha asegurado la consejera, que ha apostillado que el control de la movilidad nocturna es “hoy por hoy” el método más eficaz para controlar la pandemia, ya que corta de raíz el ocio nocturno.

"No hay grandes medidas, pero algunas han demostrado su eficacia", ha asegurado la consejera en relación con la restricción de la movilidad nocturna. "En una situación como la actual, es una medida a tener en cuenta". Con todo, Casado ha reconocido que la medida no se puede aplicar sin estado de alarma o sin un paraguas legislativo que la haga posible, por lo que ha descartado decisiones como las tomadas después de Navidad, cuando la Junta aprobó el toque de queda a partir de las ocho de la tarde contra la opinión del Gobierno. "No vi la cara de la ministra" de Sanidad "cuando se lo planteé, pero me imagino que pondría cara de sorpresa", ha reconocido la consejera.

TODA LA INFORMACIÓN DEL CORONAVIRUS EN ZAMORA

TODA LA INFORMACIÓN SOBRE LA VACUNACIÓN DEL CORONAVIRUS EN ZAMORA