Jorge Manuel López Penabade, escritor zamorano nacido en Galicia, firmará ejemplares de su libro "Gabinetes de curiosidades" (editorial Alamarante) el próximo viernes 25 de junio a las 19.30 horas en la librería Octubre (calle Amargura) de la capital.

SINOPSIS

Los "Gabinetes de curiosidades", o "Cuartos de maravillas", son los precedentes inmediatos de los museos modernos; lugares donde las colecciones privadas se exponían como alardes de ciencia y de superstición, como depósitos de lo raro, lo bizarro y lo exótico. En tanto que museo personal, este "Gabinete" propio es una colección de rarezas recolectadas de las páginas de diarios, cuadernos y blogs a lo largo de los últimos veinte años, periodo suficiente para observar que en la escritura, como advertía Platón, no hay asunto serio ni memoria, sólo reminiscencia. Por eso el autor sugiere que no hay que leer estas rarezas como una biografía, sino como una "obra abierta", cuya lectura no plantea otra cosa que la posibilidad misma de renovar el texto.