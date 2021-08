Los cuarenta clubes que esta temporada disputarán la Primera RFEF, entre ellos el Zamora CF, pudieron despejar algunas dudas que rodeaban a la competición a menos de dos semanas para su comienzo. En una reunión con la Federación Española de Fútbol celebrada en Las Rozas se anunció que finalmente será la plataforma Footters la adjudicataria de los derechos televisivos en Primera RFEF durante las próximas tres temporadas. Tras conocer la resolución, los asistentes votaron entre tres opciones cómo será el reparto, y finalmente por mayoría se decidió que un 40 por ciento será de solidaridad (igual para todos), 30 por ciento por los puntos obtenidos durante la temporada, 20 por ciento por el resultado de audiencias, y 10 por ciento por los incentivos de cantera.

Así, entre derechos audiovisuales y ayudas federativas, el Zamora CF ingresará un mínimo de 310.000 euros que podrá llegar a un máximo de 400.000 euros para las entidades más afortunadas. Una vez conocido que será Footters quien emita los encuentros faltan aún detalles por saber, entre los precios para que los aficionados y seguidores puedan visualizar los encuentros y, además, será esta plataforma junto a la RFEF quien establezca los horarios de los encuentros, desde el viernes por la tarde hasta el domingo. No obstante, el presidente de la Federación indicó durante la asamblea que siempre que sea posible se respetará “la tradición”, un hecho que corroboró el Zamora CF quien ya transmitió su deseo de que sus encuentros en casa, siempre que sea posible, sean los domingos a las 17.30 horas. No obstante, se espera que antes del viernes se anuncien los horarios para las tres primeras jornadas. En cuanto a la adjudicación de la plataforma de televisión, el director deportivo rojiblanco, presente en Madrid, recordó que es una empresa con la que ya han trabajado este año, aunque entiende que para este curso la infraestructura será mayor.

En cuanto a las cantidades que recibirán (de 310.000 a 400.000 euros) tampoco entró en polémicas y recordó que “es lo que hay y son las cantidades con las que estamos trabajando”, aunque podrían aumentar si finalmente se anuncia un patrocinador para la Primera RFEF.

“Un acuerdo bochornoso”

A lo largo de las cuatro horas de reunión se tocaron más temas, aunque el grueso se lo llevó la exposición que hicieron desde la Federación ante su oposición al acuerdo entre LaLiga y CVC y que calificaron de “bochorno”. “Estamos ante el mayor caso de descapitalización de clubes de la historia del fútbol español. Que un acuerdo se apruebe por mayoría es bueno, pero no lo convierte en legal”, añadió Rubiales sobre el acuerdo con dicho fondo aprobado el pasado por 38 clubes de LaLiga (salvo Real Madrid, Barcelona, Athletic Club de Bilbao y Oviedo), mediante el que se inyectarán cerca de 2.700 millones de euros para la competición doméstica.

Tomás González Cueto, abogado de la RFEF, Andreu Camps, experto jurídico y secretario general, y Eduardo Bandrés, tesorero de la RFEF, acompañaron a Luis Rubiales en la exposición.

Andreu Camps confirmó que el organismo federativo “envió una carta a LaLiga” con los aspectos con los que no comulgaba del acuerdo y manifestó su indignación al comprobar que Javier Tebas, mediante el acurdo con el Fondo CVC, dejaba de lado a la RFEF.

“El modelo competitivo es obligatorio que esté pactado en el convenio de coordinación entre RFEF y LaLiga. Esto genera un problema de gobernanza, ya que nos deja sin capacidad de decisión si hay un pacto con un fondo de inversión en el que una de las cláusulas dice que no se puede cambiar ese modelo de competición”, dijo. Además, afirmó que, a partir de ahora, “habrá una especie de equipo 21 que recibirá casi el 11% (el Fondo CVC) de los derechos audiovisuales cada año durante los 50 próximos”, es decir, que “recibirá más que el club que más recibe ahora mismo”.

Camps afirmó que a la RFEF se le ofreció el acuerdo para percibir 51 millones: “RFEF dejaría de ganar 8 millones de euros cada año durante 50 si hubiera una tasa de crecimiento del 3%. La RFEF y su presidente han dicho no”. Los clubes que asciendan a partir del año once (2032) no percibirán ninguna cantidad y participarán en el reparto de derechos con ese casi 11% de descuento. Continuarán pagando el crédito sin haber recibido nada. No podemos estar de acuerdo con este planteamiento”, sentenció.

Por su parte, Tomás González, encargado del aspecto jurídico, expresó que la situación de clubes no profesionales que puedan llegar en unos años al fútbol profesional “queda en el aire” al no haber encontrado especificación alguna en los documentos facilitados por LaLiga. “Si la liga pretende o valora una disminución de los controles, a la RFEF no le queda más remedio que ejecutar las acciones legales correspondientes. Creemos que el CSD lo hará también”, afirmó González. Bandrés fue el encargado de dar un valor numérico a todos los argumentos de los anteriores ponentes. “Es complicadísimo establecer una previsión de cara a 50 años”, reprochó. “Los clubes van a perder dinero. Clubes que reciben 50 millones, perderían 420 millones en total si la tasa de crecimiento es del 3% en 50 años. Si el club recibe 8 millones, como puede ser el caso de clubes recién ascendidos, renuncia a casi 70 millones de euros”.

“El problema está en que el club también tiene participación en LaLiga y con la entrada de CVC sus ingresos se verán reducidos en un 10.95%, ahí es donde el club empieza a perder”, apuntó.