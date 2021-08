Dos derrotas y una victoria, ese es el bagaje que porta el Zamora CF en su pretemporada. Dos goleadas en contra ante Ponferradina (0-3) y Gimnástica Segoviana (4-1) en los dos primeros partidos, y un último triunfo frente al vecino Salamanca CF (2-1). Resultados agridulces en una etapa que la afición rojiblanca entiende como un momento para pruebas y de preparación física; lo significativo comienza el día 29.

En todo caso, en el regreso del público al Ruta de la Plata, los hinchas han podido disfrutar de las primeras actuaciones de las incorporaciones realizadas por el club. Futbolistas como Jon Mikel Magunagoitia, Xisco Campos, Íñigo Baqué, Benjamín Garay (hermano del famoso zaguero argentino, ex del Real Madrid), Dani Espejo, Jon Rojo, Javi Navas, Julián Luque, Kepa Vieites, Aldo Perrini, Marcos Baselga o Mario Losada ya han tenido la oportunidad de demostrar sus capacidades a la vista de los espectadores zamoranos; todos han estrenado la camiseta salvo Dani Munguía, por su lesión en el brazo. Unos fichajes que se prevén acertados y que casan con el optimismo generalizado entre los aficionados de cara al estreno de su equipo en la tercera categoría profesional del fútbol español.

El jueves a las 19.00 horas, de visitante y frente al Cristo Atlético, el Zamora cerrará su periodo de ensayos y dará paso al esperado debut en Primera RFEF. En el primer encuentro, el 29 de este mes, el combinado de la capital recibirá al filial bilbaíno, el Bilbao Athletic.

Pronto para conclusiones

Los resultados obtenidos por el equipo rojiblanco en la fase de preparación no han sido óptimos. A pesar de ello, la hinchada entiende que es todavía pronto para juzgar: “Todavía están adaptándose al nuevo sistema. Tienen muchos jugadores nuevos y, hasta que no pasen varias jornadas, no se puede pedir al mejor Zamora”, afirma Nicanor, socio número 63 del club. Con él coincide Lorenzo Ramos, también aficionado del equipo: “En la pretemporada todavía están machacados del trabajo físico y el entrenador está probando nuevas soluciones tácticas, no se pueden sacar conclusiones”. En este sentido, Valentín Blanco, socio número 120, cree que ha habido “mucha carga física, todavía no se reconoce al equipo. Esperamos que cuando empiece la temporada mejoren, la plantilla, a priori, es buena”.

Las caras nuevas gustan

Las incorporaciones realizadas por el club no levantan dudas. Losada, Luque y Xisco son los jugadores que más estimulan a la afición. “El que más me ha gustado ha sido Losada, que ha metido ahora un gran gol al Salamanca. Pero los mejores están siendo los que ya conocían el sistema del año pasado. También creo que la veteranía y la experiencia de Xisco van venir bien, acaba de jugar en Primera. De todas formas, es muy pronto para juzgar a los nuevos”, cuenta Nicanor. Valentín Blanco, también confía en el trabajo que ha hecho la dirección deportiva en el mercado: “Las incorporaciones son buenas, buenos nombres; se ha hecho un equipo que puede mejorar el rendimiento de la temporada pasada”.

Reina el optimismo

Pese a los resultados cosechados en la pretemporada, los aficionados del Zamora no dudan que el conjunto rojiblanco vaya a firmar un gran debut en Primera RFEF: “Podemos estar arriba en la tabla”, asegura Belén, aficionada habitual en el Ruta de la Plata. Miguel Colmenero, otro asiduo en el estadio junto con su hijo pequeño, Adrián, también se muestra positivo: “Tenemos un grupo difícil, pero creemos que el Zamora va a estar arriba; el descenso es impensable. Confiamos en Movilla y en su buen hacer de estos años, el reforzamiento de la plantilla habrá sido excelente. Aunque el grupo es difícil seguro que el equipo va ir como un cañón”. Hugo, hincha de catorce años, que también acude al Ruta con su padre, Miguel Ángel, ratifica la ilusión zamorana: “Creo que el objetivo principal es la permanencia, pero con esta plantilla se puede aspirar a la media tabla”.