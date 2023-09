Se han formalizado ya 11 denuncias, pero hay 30 afectadas. Niñas todas menores de edad. Los agresores también son menores. Investigan si las imágenes trucadas con Inteligencia Artificial para desnudar a las niñas han trascendido a redes abiertas. Niñas y padres están muy preocupados Algunos comprenden que los autores no han calculado bien las consecuencias. La Fiscalía de Menores tendrá que decidir qué hacer con ellos. Pero deben saber que pueden haber cometido un delito de pornografía infantil y así está definido en el código penal que introdujo en la reforma la particularidad de que fueran fotografías virtuales y una instrucción de la Fiscalía aclaró que también se considerarían las imágenes de menores tratadas con Inteligencia Artificial. Este letrado tiene en sus manos un caso parecido en Valencia y aclara que la ley protege la indemnidad sexual del menor, no hace falta que sean explotadas, la sola exposición ya podría considerarse. Hay otros delitos asociados que hay que contemplar como el acoso, o la extorsión, como ya le ha ocurrido a una de las niñas de Almendralejo a la que ya han pedido dinero. Hay otra que asegura que la han llamado pidiéndoles sus servicios como si estuviera su imagen colgada en una página de pornografía con su contacto. La empresa que ha creado la Aplicación también podría ser acusada de pornografía si no ha hecho lo posible por evitar el uso fraudulento o se dedicara exclusivamente a proporcionar desnudos sin ningún tipo de filtros. El problema es que estas App se alojan en países del este y aunque las cierren se vuelven a abrir en otros dominios porque son piratas.