Detenido un individuo implicado en numerosas estafas de alquiler de pisos vacacionales en la zona del Levante mediterráneo. Cobraba parte por adelantado, a través de Bizum o transferencia, firmaba un supuesto contrato, y una vez tenía el dinero, sus víctimas no volvían a saber de él.

Por desgracia, este es un delito al alza en estas fechas cuando se contratan más pisos on-line. Muchos estafados descubren la farsa al llegar a su lugar de vacaciones. Patricia encontró por Internet un chalet en la costa de Cádiz: cuatro días por 390 euros en pleno agosto. "Me pareció increíble, una casa muy grande, con piscina en primera línea de playa", recuerda Patricia. Tras enviarle un DNI y una factura de luz, el supuesto propietario le pidió una fianza de 120 euros y solo por bizum. "El bizum lo que tiene es que no puedes recuperarlo", alerta Patricia. Nada más hacer la reserva, algo le hizo sospechar pero al pedirle la devolución del dinero, este se negó y hasta le reconoció que le acababa de estafar. "Me lo confesó, me dijo en el whatsapp, es una multa y no me van a pillar", relata.

"Un precio demasiado barato puede ser indicativo de fraude"

La Policía ha detenido en Murcia a un hombre, de 44 años, tras estafar a 7 personas por toda la costa mediterránea utilizando el mismo método. "Aprovechan portales auténticos de donde extraen las fotos, cambian el propietario, para que contacten con ellos y pedir esos pagos por adelantado", advierte Jorge Brocal, portavoz de la Policía Nacional de Murcia. En muchos casos, el engaño no se descubre hasta llegar al propio destino y acaban recurriendo a inmobiliarias como esta de Valencia. "Todos los años recibimos a alguien que viene a solucionar sus vacaciones porque se ha encontrado que lo que ha reservado no está", detalla Loles Lleó, gerente inmobiliaria.

Desde las organizaciones de consumidores recomiendan desconfiar de los chollos. "Un precio demasiado barato puede ser indicativo de fraude", subrayan desde Facua. Y hay que comprobar los datos del anuncio. "Por ejemplo, llamar a la oficina de turismo para ver si está ubicado donde dice esa persona", precisan desde la OCU. Y no enviar nunca una foto del DNI.