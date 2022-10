La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no ha querido condenar los insultos machistas que los alumnos del Colegio Mayor masculino Elías Ahuja lanzaron a las alumnas del colegio vecino Santa Mónica y ha apuntado a otras cosas "gravísimas" que pasan en la Universidad. "Lo que me sorprende sobre todo es que la Fiscalía está para investigar esto mientras en la Universidad a lo largo de los años hemos visto en numerosas ocasiones pancartas a favor de los presos de ETA, hemos visto como han acosado y han montado escraches a profesores y alumnos impidiendo dar conferencias en libertad o persiguiendo a los alumnos S'ha Acabat! para que no puedan ir libremente a la facultad en Cataluña", ha señalado.

Así ha respondido a las preguntas de los periodistas sobre la cuestión, tras asistir a los Premios Automovilísticos Fundación Eduardo Barreiros 2022, en el Circuito de Madrid Jarama - RACE. "No, lo que condeno es sobre todo que la Fiscalía esté centrada ahora en esto y cuando pasan cosas gravísimas en la Universidad, en el ámbito universitario, en la convivencia, nunca se diga absolutamente nada. Me sorprende ahora pero no antes", ha insistido.