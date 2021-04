El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha advertido a Casado y a Abascal que a la tribuna del Congreso no se sube "ni a gritar ni a insultar". Sánchez ha asegurado que a Casado le ve "inquieto y gritando mucho". "Yo no sé qué me he creído, pero no soy menos que usted, señor Casado. Yo le reconozco la autoridad, la competencia y la representación. Haga lo mismo conmigo. Y no grite tanto porque demuestra inquietud. Tras escucharle ya veo que está impaciente por entrar en la campaña de Madrid. Y me pregunto: ¿será que no le dejan", le ha dicho. A la presidenta de Cs le ha afeado que su candidato a la Presidencia de la CAM quiera reeditar el pacto de gobierno con Ayuso. "El PP rompe unilateralmente con ustedes en Madrid, les roba tránsfugas, conspira para su desaparición sin ningún tipo de empacho...Y la propuesta de su candidato es volver a reeditar ese gobierno en la CAM. Lo suyo con el PP es síndrome de Estocolmo", le ha espetado a Arrimadas.