Aclamada por los suyos, la líder de Hermanos de Italia, el partido más votado, ha comparecido para asegurar que el país quiere "un gobierno de centro-derecha dirigido por Hermanos de Italia". Con todos los sondeos a su favor, Giorgia Meloni sería la primera mujer que gobierna en Italia y señala que "lo haremos por todos, por todos los italianos, con el objetivo de unificar a este pueblo". Meloni votaba casi al cierre de las urnas, muy cerca de las once de la noche, para evitar el frenesí mediático, aseguraban desde su partido. Las proyecciones indican una clara mayoría absoluta de la derecha, gracias a los buenos datos de Hermanos de Italia y pese a la caída de la Liga. La coalición de centro-izquierda obtendría entre el 25 y 29 por ciento de los sufragios. Por primera vez, triunfaría la ultraderecha en un Gobierno italiano. En la calle, división de opiniones. Probablemente, el nuevo Gobierno no asumirá el cargo hasta finales de octubre ya que el nuevo parlamento no se reunirá hasta el día 13.