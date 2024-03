Dulceida convocó anoche a los rostros conocidos de las redes sociales en la tercera edición de la entrega de los Premios Ídolo. Allí no faltaron artistas e influencers como Laura Escanes y Álvaro de Luna. Tras su sonada ruptura, ambos no han parado de lanzarse indirectas tanto por redes sociales como por canciones. Ahora ha sido Álvaro quien por primera vez ha confesado que efectivamente sus últimos singles van dedicados a su ex. Asimismo, ambos han desvelado cómo están sus corazones. (Fuente: Agencia uno)