El Abierto de Australia ha celebrado el sorteo del cuadro masculino contando con Novak Djokovic como primer cabeza de serie. A la espera de la decisión final del Gobierno australiano sobre la deportación del tenista, los organizadores han celebrado el sorteo tras un pequeño retraso. Un receso que coincidía con una comparecencia del primer ministro, Scott Morrison, en la que no aclaraba la situación del serbio y recordaba que la decisión compete al titular de Inmigración, Alex Hawke.Se investiga la documentación aportada por el deportista en la que ya se han comprobado varias irregularidades. Él mismo ha reconocido que su agente mintió en el formulario para entrar en Australia, al marcar 'no' a la pregunta de si había viajado en los últimos 14 días. Sin embarho hay imágenes que demuestran que el tenista estuvo preparándose en Marbella. El primer cruce para Djokovic le enfrentará el próximo lunes a un compatriota serbio, si antes no es deportado.