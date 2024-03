España ordena "de urgencia" el bloqueo de Worldcoin, el proyecto que escanea el iris a cambio de criptomonedas

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha ordenado el bloqueo inmediato de Worldcoin, el controvertido proyecto conocido por ofrecer criptomonedas a cambio de escanear tus ojos. Por primera vez, el organismo que vela por la privacidad en España ha activado un procedimiento "de urgencia" que obliga a Tools for Humanity Corporation, la empresa que hay detrás de esta iniciativa, a "cesar de forma inmediata la recogida y tratamiento de datos" así como a "bloquear todos aquellos datos ya recopilados en el territorio español".

Como ya explicó El Periódico de Cataluña, del Grupo Prensa Ibérica, la AEPD había recibido un total de cuatro denuncias ciudadanas que estaban "en fase de análisis". En esas reclamaciones se acusaba a Worldcoin de "no obtener un consentimiento válido" de los usuarios al no proporcionarles información suficiente sobre el uso de sus datos, pero también de captar a menores y de "no permitir el ejercicio de derechos" como la retirada del consentimiento o la supresión de datos ya recopilados.

Esas "circunstancias excepcionales" han llevado al garante español de la protección de datos a hacer uso del artículo 66.1 del Reglamento General de Protección de Datos, que le da poder para intervenir si lo considera urgente para proteger los derechos y libertades de las personas. Esta "medida cautelar" tiene un periodo de validez que no podrá superar los tres meses.

La decisión de la AEPD solo tiene validez jurídica en España. Así pues, ese bloqueo no afecta a otros países en los que opera Worldcoin. Será el organismo de protección de datos de Baviera (Alemania) el que decida el futuro de este proyecto a escala europea, pues es ahí donde Tools for Humanity tiene la entidad que gestiona los datos recopilados de los usuarios de la Unión Europea.

Proyecto controvertido

Worldcoin es una 'startup' fundada en 2019 por Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, la empresa detrás del conocido ChatGPT. Su misión principal es crear "la mayor red financiera y de identidad del mundo" a través de un sistema que permita identificar a los usuarios en internet. Para ello, escanean el iris de los usuarios, un dato biométrico único, personal e intransferible que convierten en un código de reconocimiento que funciona como un DNI digital y anonimizado. Según explican, los datos recopilados sobre la membrana ocular son después borrados para evitar problemas de privacidad.

Riesgos para la privacidad

Aun así, la AEPD considera que el funcionamiento de esta compañía comporta riesgos sociales, para la intimidad de los usuarios y para su propia identidad. Y es que los datos biométricos como el iris o los rasgos faciales son considerados por la legislación europea como especialmente sensibles, pues su tratamiento "comporta un elevado riesgo para los derechos y libertades de las personas".

Aunque opera en España desde mediados de 2023, Worldcoin volvió a estar en el centro de la polémica el pasado febrero después que cientos de personas hiciesen cola en centros comerciales del país para unirse a este proyecto, una imagen que generó "alarma social". Muchos acudían no por tener interés en su misión, sino porque el escaneo de sus pupilas se recompensa con unos 30 euros en criptomonedas. La aplicación de la compañía funciona como un monedero virtual que permite a los usuarios realizar pagos o transferencias con activos digitales. Worldcoin asegura haber registrado a casi 3,5 millones de personas en todo el mundo y unas 300.000 en España.

La compañía ha reaccionado acusando a la AEPD de "eludir la legislación de la UE" y de difundir "afirmaciones inexactas y engañosas sobre nuestra tecnología a nivel mundial". "Nuestros esfuerzos por colaborar con la AEPD y ofrecerles una visión precisa de Worldcoin y World ID han quedado sin respuesta durante meses", ha dicho Jannick Preiwisch, Responsable de Protección de Datos, de Tools for Humanity, en un comunicado a los medios. "Estamos agradecidos de tener ahora la oportunidad de ayudarles a entender mejor los hechos importantes relacionados con esta tecnología esencial y legal".