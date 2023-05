¿Cuál es la edad para que un adolescente tenga móvil propio? La respuesta la sabes, seas padre o no: no hay edad prefijada y depende de cada caso. Sin embargo, lo que sí existe es una teoría general: cuanto más tarde, mejor. Sin embargo, los progenitores tienen su corazón dividido entre que sus hijos no caigan en el enganche tecnológico pero que, a su vez, no queden fuera de su círculo que, a menudo, ya tiene móvil.

Esta lucha de objetivos es el que ha llevado a una madre a redactar un contrato que se ha hecho viral para su hijo de 13 años. Las terapias por adicción al móvil crecen un 300% al año Aquí van las condiciones registradas en ese contrato privado que ambas partes prometen cumplir: Este es mi Iphone. Yo lo compré. Yo lo pago. Te lo estoy prestando. ¿No soy la mejor?

Entrégale el teléfono a tus padres puntualmente a las 7.30 horas los días de cole y cada noche de fin de semana, a las 21.00 horas. Será apagado durante la noche y encendido a las 7.30. Seis de cada 10 adolescentes revisan el móvil de su pareja No va a la escuela contigo. Mantén conversaciones en vivo con las personas a las que envías textos. Esa es una habilidad en la vida.

Si se cae al WC, al suelo o se esfuma... serás el responsable de reemplazarlo o repararlo: corta césped, trabaja como niñero, ahorra dinero. Ocurrirá, así que debes de estar preparado.

No uses esta tecnología para mentir, embaucar o engañar a otro ser humano. Y no te involucres en conversaciones hirientes para otro.

No envíes textos o correos electrónicos, no digas nada a través de este dispositivo que no dirías en persona.

Sin pornografía. Busca en la red solo información que compartirías conmigo.

Apágalo, siléncialo, guárdalo en público, sobre todo, en un restaurante o en el cine.

, sobre todo, en un restaurante o en el cine. No envías o recibas fotografías de tus partes privadas ni de otros. No te rías. Algún día estarás tentado, a pesar de tu inteligencia, pero podrías arruinarle la vida a alguien. Enganchados Los colegios españoles deberían prohibir el uso del móvil para mejorar el rendimiento académico, crear buenos hábitos y frenar el aumento de la adicción entre los adolescentes, según el psicólogo Marc Masip, que asegura que la demanda de terapias para tratar esta dependencia crecen un 300 % al año. En una entrevista a Efe, con motivo de la publicación de su libro 'Desconecta' (Libros Cúpula), Masip, experto en adicción a las nuevas tecnologías, destaca que España es el país europeo con más adicción adolescente a la red: un 21,3 % de los jóvenes "enganchados", frente al 12,7 % de la media europea.