El embarazo de Marta Peñate y Tony Spina es el objetivo a corto plazo que persigue la pareja desde hace años. Un proceso largo que "no está saliendo como esperaba". Después de que los anteriores intentos no salieran bien, ahora la popular colaboradora de televisión se ha sometido hace unas horas a una biopsia en el útero para descartar cualquier tipo de problema y poder volver a empezar. "Todo ha salido perfecto, no era una prueba complicada pero tuve una buena bajon... serán las hormonas que me tomo".

Ella misma fue la encargada de publicar las fotos tras la intervención junto a su chico, que no ha dudado en ser el primero en interactuar con ella en redes sociales: "Vamos, que falta menos", ha dicho, siempre al pie del cañón en su objetivo de convertirse en padre junto a Marta.

Peñate aún cuenta con varios embriones congelados que espera que den resultado.

Marta Peñate visibiliza todo este proceso para empatizar con todas las mujeres que atraviesan una situación similar a la suya aconsejándoles que tengan paciencia. "No se desesperen porque enfrentarán momentos difíciles, en los que tendrán deseos de llorar por la desesperación y los nervios", expresó Marta Peñate antes de compartir la reacción de Tony Spina. Al conocer la noticia de que no estaba embarazada, Marta sintió que era "una carga", incluso llegó a preguntarse si su novio querría seguir con la relación al no poder cumplir el sueño de tener hijos. Nada más lejos de la realidad.