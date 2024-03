El feo gesto de los invitados en la boda de Tamara Falcó e Iñigo Onieva: "Yo no fui"

El mundo socialité está donde de qué hablar. Desde hace semanas que hablamos de la reaparición de Genoveva Casanova en la esfera pública debido a su participación en 'El Desafío', pero también hemos sabido que el Rey Federico de Dinamarca habría venido a España durante estos últimos meses.

En este contexto, Boris Izaguirre se ha pronunciado sobre la actualidad del mundo del corazón y ha confesado que el monarca "debería ser embajador de España" y salía en defensa de él asegurando que "un rey en realidad no tiene que hablar mucho, mejor callado".

Según el colaborador de televisión "lo que me parece muy simpático es que haya vuelto, eso me parece genial. Se ve que realmente hay algo en Madrid que le gusta mucho. Sí, eso me parece genial. Es maravilloso el Rey Danés y que Madrid es una ciudad que está estupenda. En realidad hay muchos embajadores para Madrid, pero el mejor debería ser Federico Díaz de Dinamarca. Sí, sería un buen embajador".

La polémica con los invitados de Tamara Falcó

En cuanto a que Tamara Falcó haya dicho que el 60% de los invitados de su boda no le regalaron nada, Boris ha salido de la ecuación ya que "yo no fui a la boda, así que no lo sé, la verdad que en general, ellos tenían una lista de boda. Yo, generalmente, siempre a mis amigos les regalo el mismo regalo, que es un set de vasos".

Antes de conocer que Kate Middleton padece cáncer, Boris nos aseguraba que "lo que me parece tremendo es que cada vez vamos dándonos cuenta que el problema con Kate y Guillermo es bastante grave. Y lo que me parece horrible es que todo se enfoque en ella, porque siempre nos ponemos a ver hacia las mujeres cuando algunas veces también habría que ver a los señores. Y los señores algunas veces... A veces tendrían que ser verdaderos señores y dar las explicaciones que hacen falta".

En este contexto, Boris pensaba que "no solamente ella tiene que dar explicaciones, él también tiene que dar explicaciones. Y probablemente ella no ha querido acompañarle en un acto porque se siente herida. ¿Entiendes? Entonces al final como todo está puesto en ella y la especulación es tan grande, lo que importa es que ella aparezca. Pero ella debería aparecer diciendo, y ahora mi marido os va a dirigir unas palabras y os va a explicar qué es lo que ha estado pasando".