El hermano de Lady Di revela que pagó 15 libras a una trabajadora sexual para perder la virginidad a los 12 años

El hermano de la princesa Diana, Earl Charles Spencer, ha desvelado que pagó a una trabajadora sexual 15 libras para perder la virginidad durante un viaje familiar a Italia cuando tenía 12 años. Así lo confiesa él mismo en sus memorias, 'A Very Private School', que se publicarán el 14 de marzo en el Reino Unido.

Spencer, que encontró a la trabajadora sexual parada en una esquina, asegura que después se sintió "vacío y frío" y no pudo tener relaciones con otra mujer hasta que cumplió 17 años.

Abusos

En el libro también hablará abiertamente sobre haber sido abusado sexualmente cuando era un niño de 11 años por una joven asistente matrona, de unos 20 años, en la escuela preparatoria para niños Maidwell Hall, Northampton, durante la década de 1970.

"El control de esta mujer sobre los niños hipnotizados era total, porque estábamos hambrientos de calidez femenina y desesperados por su afecto", se lee en un episodio que ha avanzado 'The Sun'. "El efecto de lo que me hizo fue profundo e inmediato, despertando en mí deseos básicos que no tenían cabida en alguien tan joven", añade.

Según los extractos del libro, la matrona por las noches sobornaba con dulces a los niños y les acariciaba, para tener sexo con un nuevo elegido cada trimestre. El hermano de Diana describe su tiempo en la escuela como un período de "crueldad casual, agresión sexual y otras perversiones". No se dio cuenta de que la mujer era una pederasta hasta que se sometió a tratamiento psicológico años más tarde.

Escuelas privadas

Según Spencer, a través de su libro quiere arrojar luz sobre “cómo eran las cosas demasiado a menudo" en las escuelas privadas e internados del Reino Unidos en los 70.

Earl Spencer es el hermano menor de Diana, la princesa de Gales, y por tanto tío del Príncipe William y el Príncipe Harry. Ya han pasado 27 años desde que la princesa Diana murió a la edad de 36 años, cuando el coche en el que viajaba se estrelló en un túnel de París el 31 de agosto de 1997.