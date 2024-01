2023 fue un año intenso para la pareja formada por Cristina Pedroche y Daviz Muñoz. Y es que el año pasado ambos se convertían en padres por primera vez. Con la llegada de la pequeña Laia a sus vidas, la familia crecía y la pareja empezaba una nueva etapa con ilusión.

El colofón vino de la mano de las campanadas, momento en el que la intriga por descubrir cómo sería el traje con el que la vallecana despediría el año hacía líder de audiencia a Antena 3. Un clásico de cada Nochevieja que volvió a estar marcado por la polémica, ya que el vestido efímero que lució la colaboradora de Zapeando fue tachado de plagio.

Al margen de las críticas, la presentadora sigue centrada en sus proyectos dentro y fuera de la pequeña pantalla. Concretamente, el último paso que la madrileña piensa dar de la mano de su marido, el cocinero Daviz Muñoz, tiene que ver con su parcela personal.

Según cuenta Vanitatis, la pareja planea construirse su propia casa en una de las urbanizaciones más lujosas de la capital, La Finca, donde ya residen pero de alquiler.

Este cambio que ambos pretenden dar a su vida también incluye el ámbito profesional, ya que es en La Finca donde se está construyendo el que será el nuevo DiverXO que, como avanzaba Vanitatis, tiene previsto estar listo a principios de 2025. Horizontes verdes, cercanía al trabajo y privacidad: la terna imbatible para la pareja a la hora de buscar nueva casa.

Nueva casa

La presentadora y el chef se mudaron hace tres años a la urbanización, donde alquilaron una propiedad de 700 metros cuadrados. Sin embargo, ahora tendrían pensado dar un paso más dejando a un lado el domicilio actual aunque no la colonia, donde según ha confirmado Vanitatis, llevarían un tiempo buscando la parcela idónea donde afianzarse. A pesar de que habrían estado a punto de mercar una vivienda terminada a finales del año pasado, finalmente habrían optado por construirla desde cero ellos mismos para adecuarla a sus necesidades aunque según fuentes cercanas a Pedroche, de momento no habrían dado el paso. Teniendo en cuenta que se trata de una de las urbanizaciones más exclusivas de la capital, es de esperar que la cifra a desembolsar sea desorbitada aunque nada que no puedan pagar pues ambos les sonríe la suerte en sus respectivas carreras profesionales.

Además, el medio mencionado ha afirmado que este nuevo hogar que la pareja tendría en mente se situaría en la zona cercana al campo de golf, donde se acaban de levantar nuevas viviendas y un centro comercial que albergará el nuevo DiverXO, restaurante de Muñoz que a día de hoy está situado en el barrio de Chamartín y que tal y como él mismo confirmó, estaría buscando “redefinirse para ser el mejor restaurante de la historia” con cocina de creatividad y tres terrazas.