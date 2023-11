El bebé de Patricia Pardo y Christian Gálvez ya es famoso. Lo es desde las últimas horas tras su primera "aparición" en su programa de televisión en las mañanas de Telecinco. Y eso que aún no ha nacido, ya que la presentadora se encuentra en la recta final de su embarazo.

¿Por qué ya es conocido en televisión? Resulta que en uno de los últimos programas en directo, Miguel Ángel Gaona no ha podido comentar "lo mucho que se mueve este bebé". Y es que "en esta mesa somos seis, no cinco", ha dicho en referencia al bebé que lleva dentro y al que verá la carita muy pronto. Aunque "los telespectadores no lo ven, está aquí y va a salir corriendo en cualquier momento", han dicho entre risas todos los colaboradores.

Casi 8 meses

Hace unos días, la presentadora ya daba más datos sobre el futuro bebé. El más importante, que está de casi ocho meses. Eso sí, el nombre... todavía es top secret.