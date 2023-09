Anabel Pantoja luce radiante, y no es para menos. Tras una publicación en su cuenta de Instagram, la sobrina de la Tonadillera no ha querido dejar de expresar a sus seguidores su felicidad causada por su nueva ilusión.

Anabel Pantoja es sobrina de la cantante Isabel Pantoja. Nació en Sevilla y estudió en Madrid, donde se formó como maquilladora. Pese a que siempre ha trabajado con su tía, Anabel Pantoja también es una tertuliana habitual de los programas del corazón desde hace más de una década

En 2011 comenzó a hacer apariciones en "El programa de Ana Rosa", del que saltó a "Mujeres y hombres y viceversa", "Deluxe", "Gran Hermano" o "Sálvame". En 2022 también participó en "Supervivientes". Hace unos meses estrenó un programa en el que viaja descubriendo algunos de los rincones más singulares de Canarias.

Nueva ilusión

En su última gira por Estados Unidos, el año pasado, Anabel Pantoja hizo de asistenta de su tía. Además, también se encargaba de pasarle las diapositivas con las letras de las canciones, para facilitarle la labor en los recitales.

Ahora, Anabel Pantoja ha anunciado un nuevo proyecto. Se trata de "Villa Panto", la que espera sea su nueva casa en Canarias. Tal y como ella misma ha afirmado, hoy tiene una cita con una arquitecta y ya va a "tomar decisiones" sobre cómo será su futuro hogar.

Anabel Pantoja ha reconocido estar realmente ilusionada con este nuevo proyecto para el que todavía no han trascendido plazos. "He estado toda la mañana muy liada pero ahora me reúno con Rita para planear las cosas", ha dicho.