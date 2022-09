Tamara Falcó ha anunciado este jueves en Instagram que se casa en 2023 con su prometido, Íñigo Onieva. La marquesa de Griñón ha compartido en la red social una imagen en la que aparece besando a su novio y en la que ella muestra su original anillo de compromiso.

"Gracias, por proponerme ser tu compañera de por vida. Me siento la mujer más afortunada del planeta y el sí que te di te lo repito y te lo dejo por escrito para que no se te olvide jamás", ha escrito la hija de Isabel Preysler y del fallecido Carlos Falcó en el texto que acompaña la imagen.

A punto de celebrar su segundo aniversario de relación, y después de semanas inmersos en rumores de boda, la marquesa de Griñón por fin ha anunciado su compromiso.

Orgullosa de su anillo de compromiso - compuesto por varias perlas en forma de lágrima -, Tamara Falcó grita a los cuatro vientos lo enamorada que está, confiesa que se siente "la mujer más afortunada del planeta" después de que Íñigo le haya pedido matrimonio.

"Soy muy feliz, en eso se resume* Antes de conocerte @ionieva me sentía completa y contenta pero fue cruzarnos y que mi vida diera un giro a mejor, totalmente inesperado" comienza su carta, en la que tachando su historia de amor con el empresario de "locura", alude a una cita de San Pablo en su carta a los corintios para expresar que "en la vida lo único que importa es el AMOR".

Una palabra que escribe "en mayúsculas" porque, como explica, es "lo que se merece esa felicidad que describo, resultado de ese respeto, cariño y admiración que tenemos el uno por el otro y que hemos compartido en estos dos años de noviazgo".

"Atrás dejo la perfección mundana por una que para mi tiene mucho más valor: el Amor. Una unión que esperamos bendiga Dios con su luz y que aunque no esté exenta de cruz, está construida sobre la confianza y el afecto que profesamos el uno por el otro" añade confirmando de una manera muy poética su boda con Íñigo, al que no duda en agradecer que le haya pedido matrimonio: "Gracias, por proponerme ser tu compañera de por vida".

"Me siento la mujer más afortunada del planeta y el sí que te di te lo repito y te lo dejo por escrito para que no se te olvide jamás. Te quiero" finaliza la carta con la que Tamara no ha hecho solo público su compromiso con Íñigo sino también su felicidad ante su futura boda, de la que todavía no ha dado ningún detalle aunque no dudamos que será el enlace del año.