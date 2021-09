La primera comunión de Bianca, hija menor del Enrique Ponce y Paloma Cuevas, se celebra en la finca La Cetrina. Este acto religioso ha supuesto el reencuentro después de quince meses desde que conociéramos la ruptura de la pareja. Durante todo este tiempo de separación, el torero valenciano ha podido ver a sus hijas, Paloma y Bianca, siempre que ha querido ya que Paloma nunca le ha puesto ningún problema.

Ponce, que ha anunciado su retirada del mundo del toro, se han instalado en una nueva casa en Almería junto a su novia Ana Soria y han vivido un verano de película tras el divorcio. Sin embargo, Ana no es bien recibida por el entorno de Paloma Cuevas y, para que la comunión no se convierta en un circo mediático, Ana Soria no acudirá a la celebración. En ese sentido, la almeriense no ha caído muy bien a las dos hijas de Ponce y Cueva porque que la ven como la mujer que habría provocado la ruptura de su familia. Ante este hecho, el espada valenciano ni siquiera ha insistido para conseguir una invitación para su pareja y ella la habría encajado bien.

Paloma Cuevas cumple 49 años

Paloma Cuevas nunca hubiese imaginado que su nombre sonaría con tanta fuerza en los medios de comunicación. Siempre tan discreta con su vida, con su matrimonio y como madre de sus dos hijas, la empresaria nunca fue amiga de los rumores y de las polémicas... pero lo cierto es que su vida dio un giro radical en el 2020 del que todavía se está recuperando, aunque ya la volvemos a ver sonreír.

Y es que la empresaria tuvo que afrontar en mitad de la pandemia de la Covid como su marido, Enrique Ponce, se paseaba por toda España con su nueva ilusión, Ana Soria, con la que actualmente sigue manteniendo una relación sentimental. La noticia saltaba antes del verano, el torero y Paloma se separaban para siempre y el motivo habría sido ese nuevo romance del diestro.

Aunque siempre se negó que el motivo fuese este, es la única versión que continua en los medios de comunicación, ya que ninguno de los dos ha hablado públicamente de lo que habló. Eso sí, Enrique afirmó en su día que llevaba tiempo separado de Paloma y que a Ana le había conocido meses más tarde.

Sea como fuere, Paloma Cuevas se ha mantenido al margen y no ha roto su silencio para hablar de cómo se encuentra, sus proyectos de futuro, sobre cómo se encuentra su corazón. Eso sí, por redes sociales se mantiene muy activa y la hemos vuelto a ver sonreír y demostrar esa belleza, interna y externa, que siempre hemos sabido que tiene.

Hoy, la empresaria estará de celebración porque cumple 49 años y lo hace habiendo conseguido permanecer a un lado de todas las polémicas que Enrique Ponce ha protagonizado con Ana Soria.