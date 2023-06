Como la propia palabra indica, la falda pantalón no es ni una falda ni un pantalón clásico, sino que es una prenda informal, suave con el cuerpo y que puedes utilizar como básico para tus looks de día e incluso recrear algunos conjuntos de noche o según la ocasión. Déjate llevar por la inspiración y el momento, no creerás la cantidad de looks que puedes recrear: siempre estarás a la moda y en sintonía con las últimas tendencias.