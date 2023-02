Muchas personas que duermen mal recurren a la medicación y con demasiada frecuencia toman benzodiacepinas como Noctamid (lormetazepam), Orfidal (lorazepam) o Stilnox (zolpidem). El consumo de psicofármacos para tratar el insomnio y la ansiedad es muy elevado y, lo que es más preocupante, no deja de aumentar: en 2021 España fue el país del mundo que más benzodiacepinas consumió.

Antes de medicarte con estos fármacos que se han de tomar bajo supervisión médica, solo en situaciones muy concretas y durante periodos cortos de tiempo por sus riesgos y efectos secundarios, debes revisar si tus hábitos de sueño pueden mejorar.

¿Cómo conseguir dormir bien?

Hay temporadas en las que nos cuesta dormir, nos dan las tantas sin haber cogido el sueño o nos despertamos demasiado pronto, y al día siguiente nos encontramos cansados y de mal humor. A veces es por culpa de las preocupaciones, por estrés, porque algo nos duele, pero otras veces el desencadenante es algo que se puede evitar.

Después de dos o tres malas noches conviene reflexionar y preguntarte si has tomado más café del habitual (o algún medicamento con cafeína), si has estado haciendo ejercicio físico hasta muy tarde, si te has metido en la cama conectado con el móvil a las redes sociales… No solo hay sustancias estimulantes como el té y el café, sino también actividades estimulantes. Seguir unos buenos hábitos de higiene del sueño ayudan a dormir mejor.

Productos de herbolario y medicamentos sin receta

Cuando el insomnio se vuelve un problema frecuente y afecta a tu vida, debes consultar al médico. Para esos días que duermes mal o te cuesta conciliar el sueño, hay algunos medicamentos sin receta y complementos alimenticios de herbolario y dietética que pueden ser la solución. Tienes a tu alcance plantas medicinales como la valeriana y la pasiflora, la famosa melatonina y también algunos antihistamínicos que dan sueño.

Pero si hablamos de insomnio ocasional o pasajero, te contamos qué productos hay disponibles en el mercado para favorecer el sueño y que se pueden adquirir sin receta: