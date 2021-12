Cuando pensamos en ambiente navideño, nos vienen a la mente las fragancias picantes típicas de esta época. Canela, jengibre, clavo y naranja son las notas que dominan la comida y el ambiente de la Navidad.

Si siempre nos hemos preguntado cómo consiguen nuestros amigos ese buen olor en su casa, podemos seguir este sencillo tutorial. Puedes recrear este efecto con velas aromáticas, difusores de aceites esenciales o difusores de ambiente.

Thank you for watching

Estos métodos son caros, pero si quieres ahorrar un poco de dinero, hay una solución súper efectiva, sencilla y barata. Puedes recrear este efecto con una técnica alternativa. De hecho, este es el método más sencillo para perfumar toda la casa con una irresistible fragancia navideña.

Ingredientes para conseguir un aroma a Navidad

Para crear nuestro aroma navideño, necesitamos unas ramitas de madera de cedro, piel de naranja, palitos de canela y agujas de pino. Si queremos, podemos añadir clavo y jengibre, manzanas frescas y anís.

Para empezar tenemos que poner una tetera al fuego. Cuando el agua hierva, podemos echar las ramitas de cedro y las agujas de pino y bajar un poco el fuego.

La madera de cedro es rica en aceites esenciales que, en contacto con el agua hirviendo, se diluyen y evaporan. Las agujas de pino, igualmente, contienen aceites balsámicos que son perfectos para descongestionar las vías respiratorias.

Esta mezcla de aromas amaderados y balsámicos se extenderá por toda la casa, haciéndonos sentir como si estuviéramos en medio de un bosque nevado. Ahora podemos añadir los demás ingredientes, la fruta, la piel de naranja y las especias.

Un aroma navideño intenso se extenderá por todo tu hogar. Podemos hacer este truco después de cocinar, para eliminar el mal olor, o justo antes de recibir a los invitados. Durante al menos una hora, se seguirá emitiendo un olor muy agradable.