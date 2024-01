"La música que hay en el disco es instrumental, sólo habla la guitarra"

Aarón Zamorano, profesor de guitarra en la Escuela Municipal de Música de Toro "Jesús López Cobos", ha grabado su propio disco instrumental: "Donde no pueden llegar las palabras", una obra con partes "muy definidas", donde la guitarra habla por sí sola. Además, con su música pretende transmitir emociones a cada persona.

–¿Cómo comenzó su carrera musical y cuándo se dio cuenta de su pasión por la guitarra?

–Mi inquietud por la guitarra comienza cuando tengo 14 años. Estando en la casa de un amigo vi que su padre tenía colgada una guitarra como adorno en el salón y en ese momento me entró curiosidad. Mi amigo me dijo que si quería que me llevara el instrumento a casa, que me lo prestaba y así lo hice, y de esa forma es como empezó mi andadura con la guitarra. A partir de ese momento comencé a ir a clases particulares con la ayuda económica de mis padres, ya que yo solamente tenía 14 años; con el paso de tiempo, antes de cumplir la mayoría de edad, comencé a trabajar en orquestas con 17 años. Para mis inicios considero que fue muy importante, ya que rápidamente me empecé a formar la vida profesionalmente con ello.

–Da clases de guitarra en Toro.

–Sí, como profesor empecé a trabajar en la Escuela Municipal de Peñafiel, desde el año 2019 hasta el 2022. Después, vine a Toro a trabajar dando clases de guitarra en la Escuela Municipal de Música, y ya llevo dos años. Además, a lo largo de mi carrera también he estado dando muchos años clases particulares en mi casa.

–Además, ha grabado su propio disco.

–Sí. Es cierto que a lo largo de mi vida he estado en varias bandas: en una que hacemos tributos de canciones de artistas, he tenido grupos de rock, punk, etc., y ya había grabado discos; pero nunca había hecho un trabajo como este en solitario. La música que se puede encontrar en él es solamente instrumental, no hay nada cantado, ya que es un disco donde solamente habla la guitarra. De esa idea habla el título del disco: "Donde no pueden llegar las palabras", ya que, si continuáramos la frase, seguiría con: "...llega la música". Eso es lo que quiero decir con mis canciones, y es que, hay veces que con la música expresamos cosas que no se pueden decir con las palabras.

–¿Qué se puede encontrar?

–El disco lo forman cinco temas instrumentales. A la hora de crearlo, me he basado en una estructura, es decir, he creado los temas como si fueran cantados, con partes muy definidas: con estrofas, estribillos, puentes, etc. A pesar de que es instrumental, no es como otros discos de otros guitarristas, ya que está formado por canciones que, aunque no haya partes cantadas, se te pegan enseguida; en ellas se ve claramente cuál es el estribillo, donde está la estrofa…, es decir, la estructura está muy definida. Además, me he basado en respetar un "leit motiv", es decir, seguir una idea visual. Sí que es cierto que en las canciones hay partes en la que me luzco más, pero, sobre todo, los temas respetan la idea inicial, que es, principalmente, lo que manda en ellas, y no la técnica que es más secundaria.

–¿Cómo definiría el proceso creativo a la hora de componer?

–Como ya he dicho, lo que me gusta es basarme en el “leit motiv”. Lo que hago a la hora de crear los temas es empezar a partir de un estribillo, sin eso no tengo nada, ya que, necesito una idea muy potente donde agarrarme, una idea muy buena que sea la principal del tema, y a partir de ahí ya me sirve de cimiento para ir construyendo lo demás.

–¿Cuál es el mensaje que intenta transmitir con su música?

–En el disco, el título que le he puesto a cada tema es más bien una sensación o una emoción que a mí me ha venido en el momento en el que me puse a crearlo. Por ejemplo, el disco abre con la canción "Adrenalina", ya que es un tema muy enérgico y por eso lleva ese nombre; en su estribillo se puede notar una sensación de potencia y de fuerza. Generalmente, siempre intento que el título vaya acorde con el tema que se escucha; otro ejemplo es una balada que se titula: "No hay marcha atrás", en la que la música es más melancólica y más lenta. Creo que el título es lo que la música expresa.

–Entonces, se pueden ver diferentes géneros.

–Sí, se pueden encontrar música de todo: canciones más líricas, baladas, algo más del género rock… Por ejemplo, al final del disco hago una versión del “Canon en re mayor”, de Pachelbel, pero en una versión más rock.

–¿Se va a hacer la presentación del disco?

–Sí, la presentación del disco va a ser el 17 de febrero en el bar Águila Real, de Medina del Campo, a las 20.00 horas de la tarde. Además, habrá merchandising: vamos a sacar camisetas, chapas…; también, habrá una porra para que la gente se anime a ir. Espero que las personas disfruten con el disco, aunque no tengo la menor duda de que les va a gustar porque tiene calidad, buena música y es cercano a la gente, ya que tiene melodías pegadizas. Además, también hay ya colgado en mi canal de Youtube el videoclip del primer tema del disco: "Adrenalina", grabado con mi alumno, Carlos Marcos, en el Teatro Latorre.

–¿Qué opina sobre la tradición musical de Toro y sus grandes músicos nacidos en la ciudad?

–Pienso que en Toro la gente se involucra mucho en el tema musical y me alegra bastante. Los alumnos que van a la Escuela de Música lo hacen con muchas ganas e ilusión y muy comprometidos; además, el nivel de los profesores de la escuela también es bastante bueno. En cuanto a los referentes musicales, sólo hay que fijarse en el nombre que lleva la Escuela: "Jesús López Cobos", un gran referente a nivel nacional; además, también está David Rivas, otro gran referente. Estas personas no se tienen en todos lados.