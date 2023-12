"Bendito Cristo de las Tres Caídas de Toro": casi 20 años de labor musical y social

Casi 20 años de ilusión, trabajo y música. En el año 2004, desde cero: sin músicos, ni trajes, ni local… comenzó a navegar la Banda de Cornetas y Tambores, llamada: Asociación Cultural "Bendito Cristo de las Tres Caídas de Toro"; y es que, no sólo se dedican a la música, sino que además tienen la labor de asociación cultural con los adolescentes y jóvenes. Miembros de la directiva aseguran que aunque el casi 90% de su trabajo es la banda día tras día, "como asociación cultural tenemos actividades para todos los ciudadanos casi todo el año", tales como: excursiones, convivencias, viajes…, o las que han organizado para estas navidades.

Durante esta época de fiesta y celebración, la Asociación Cultural Bendito Cristo de las Tres Caídas de Toro "pone en la mesa" diferentes actividades y eventos para todos: desde el 12 de diciembre, comenzaron con la decoración de la sede del local donde ensayan, el sorteo de amigo invisible e incluso una cena de Navidad con "gran variedad de actuaciones", campanadas de fin de año y villancicos. Hoy, lunes 18, continúan con la presentación del "loco XX aniversario", a las 19.00 horas, en su sede: 3 cantos. Los eventos continúan el 22 con el sorteo de la lotería de Navidad y un concurso de postres a las 18.30 horas en su sede; además, el sábado 23 habrá una "liguilla" de fútbol en el pabellón municipal. Para finalizar el año, el jueves 28 la cocina será protagonista en un "máster chef" de turrón y polvorones, a las 17.00 horas.

Ya entrado en el 2024 las actividades navideñas continúan con una visita guiada a la Plaza de Toros y Seminario e Iglesia de San Salvador, a las 16.00 horas; además de la tradicional cabalgata de Reyes, en el Alcázar, a las 18.00 horas, y, al finalizar, se juntarán en 3 cantos para darse el amigo invisible con la tradicional chocolatada. Pero, estas no son todas las actividades propuestas para el 2024, ya que, como aseguran desde la directiva de la Banda, por el XX aniversario el 7 de abril del 2024, por trimestres se irán desgranando las actividades que harán durante todo el año. "Tenemos muchas ganas y estamos trabajando mucho", señalan los miembros.

Tras 20 años trabajando día a día para que salga adelante, uno de los aspectos que más "preocupa" a la banda es encontrar y tener siempre cantera de músicos para seguir durante muchos años más. Desde la directiva narran que las cosas más complicadas a las que se enfrentan son: las edades, ya que, muchas de las personas entran cuando son muy jóvenes y, cuando les llega el momento de decidir su futuro, se van, "por lo que tiene que ir entrando gente", indican. Además, también es un tipo de Banda que se lleva más por la zona del sur del país, por lo que, haber aguantado estos años en marcha ha sido el resultado de "un duro trabajo y organización". A pesar de ello, afirman que, durante todo este tiempo han creado su propia familia: "Somos una banda entre mediana y pequeña, que actualmente ronda entre los 40 miembros. Lo que hemos logrado, con nuestros más y nuestros menos, es hacer una pequeña familia", resaltan.

En la localidad toresana, durante la Cabalgata de Reyes, que tendrá lugar el día 5 de enero, tocarán; pero, además, el resto del año la Banda también sale en otras ocasiones a la calle, como es en: San Lorenzo, las Carrozas y el Carmen, además de alternarse un año sí y uno no el día de San Isidro. Además también tienen "fijado" un concierto de cuaresma en el Teatro Latorre; aunque, durante la Semana Santa no desfilan con su música por las calles de la localidad, ya que se van a otras ciudades.

Para celebrar todos estos años la Banda de Cornetas y Tambores, después de Reyes, irá sacando sus diversas actividades y eventos "dirigidos a todos los ciudadanos", resaltan. Un trabajo que les está llevando mucha dedicación y esfuerzo, además de ilusión; pero, para que todo siga así, "necesitamos el apoyo de las instituciones", indican. "Con todo el trabajo que estamos haciendo necesitamos más apoyo de las instituciones. Tienen que involucrarse en apoyar a estos grupos y necesitamos fuerte apoyo de todas ellas", transmiten desde la directiva.

Y es que, cada acto, cada salida por las calles, cada evento y cada nota musical es el trabajo de mucha gente y la involucración y empeño de cada uno de los músicos que componen la Banda. La Asociación Cultural y Banda de Cornetas y Tambores "Bendito Cristo de las Tres Caídas de Toro" quiere seguir sumando momentos, alegría, ilusión y música por muchos años más: "Tenemos mucha ilusión y muchas ganas de seguir creciendo", concluyen; y es que, esperan, que la familia que han creado dure mucho tiempo más.