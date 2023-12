El PSOE de Toro hace una valoración sobre el equipo de Gobierno actual en el Ayuntamiento de Toro, tras seis meses de mandato. Carlos Rodríguez Casares, portavoz del Grupo Municipal del PSOE en el Ayuntamiento, manifiesta que ve “falta de trabajo y de propuestas” por parte del equipo de Gobierno. “No dan ideas que solucionen y que lleguen a ilusionar a los ciudadanos”, resalta Rodríguez.

El portavoz afirma que, durante estos seis meses de mandato, su grupo ha estado disponible en todo momento “para ayudar, aportar e intentar solucionar los problemas”; también incide en que han realizado propuestas en los diferentes plenos, aportando, además, ideas para la ciudad.

Rodríguez incide en que el comienzo del mandato “ha sido tranquilo” y destaca una de las primeras frases que el primer edil toresano, Rafael González, dijo textualmente en sus primeras declaraciones: “Con cuatro concejales no se puede ir a un pleno sin haber dialogado con el resto de las formaciones políticas”. Ante este testimonio, Rodríguez resalta que “se ha dado la vuelta”, ya que la manera de acudir a los plenos es sin hablar con la oposición y “sin llegar a hacer un trabajo anterior para alcanzar los acuerdos que deberían hacer para que el diálogo fuera más fluido”, señala.

También indica que el alcalde no ha acudido a ninguna de las comisiones, “lugar donde se pueden alcanzar esos acuerdos”; y, aunque explica que alguno de los concejales del actual Gobierno sí que han ido, “en ciertos momentos no nos han sabido responder a los temas de los que demandamos información”. Rodríguez también comunica que la forma de trabajar del actual alcalde de la localidad toresana es dar una solución de forma temporal, en lugar de una solución definitiva. Además, indica que desde su partido tienen la sensación de que Toro “se está convirtiendo en una ciudad más triste, más vacía”, resalta.

¿Qué es lo que más le preocupa al PSOE de Toro?

En cuanto al trabajo en los plenos, el portavoz del PSOE de Toro apunta que la mayor parte de las propuestas llevadas a cabo por el actual equipo de Gobierno son los expedientes ya comenzados en el anterior mandato “en los que no ha tenido casi que trabajar”; además infiere en que, sí que se han hecho propuestas propias, pero pocas, “siendo estas de otros portavoces de la oposición”, expresa.

Por lo que, desde el Grupo Municipal Solicialista, informan que, especialmente, les preocupan varios de los problemas que hay en los diferentes servicios del ayuntamiento; el primero de ellos, en la Policía Municipal. Rodríguez destaca que una de las propuestas “estrella” del Partido Popular en su programa electoral fue la idea de llevar 24 horas al día turnos de la policía, lo que ha provocado que, actualmente, “haya un problema enconado con los trabajadores del servicio, ya que, hay menos efectivos de los necesarios y quieren llegar a un turno que es imposible”.

Otro de los problemas que ven desde el PSOE es la “falta de mantenimiento” del Polideportivo Municipal y la “falta de efectivos” en el servicio de limpieza; un hecho que, desde la agrupación socialista, califican de “preocupante”. “Es inexistente la organización de los turnos”, resaltan.

El Grupo Socilista reitera "su disponibilidad para trabajar junto al equipo de Gobierno

Para concluir, Rodríguez manifiesta su preocupación por la “desidia” del equipo de Gobierno: “todo esto nos hace ver que no se está sabiendo gestionar los problemas. No hay dinamismo en la ciudad, y, en multitud de ocasiones, se responde a las peticiones de una manera positiva, dando largas y poniendo buena cara, pero no se resuelven como debería”, enuncia el portavoz. Por todo ello, el PSOE de Toro reitera su “disponibilidad” al Ayuntamiento para trabajar junto al equipo de Gobierno y ayudar a que "funcione", resaltan. Por último, le piden al alcalde que “se ponga las pilas si tiene la intención de seguir en la alcaldía”.