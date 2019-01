Toro y el alfoz claman por una sanidad digna

A una semana de la gran manifestación convocada en Valladolid –el próximo día 26 – contra los recortes en los servicios sanitarios del medio rural de la Comunidad Autónoma, ayer Toro y la comarca salían a la calle para denunciar las "graves " deficiencias que sufren tanto en el centro de salud toresano como en los consultorios locales. "La sanidad pública no se vende, se defiende"· se podía leer en una de las pancartas exhibidas durante la protesta.

En Toro la calidad sanitaria se ve mermada muy especialmente por la falta de un especialista en pediatría, pese a la cantidad de población infantil. "Más de un millar de niños y niñas" según fuentes de la plataforma, algunos de los cuales estaban ayer presentes en la protesta celebrada en Toro de la mano de sus padres y madres en una manifestación de convocó a más de un millar de personas por las calles de la ciudad, desde la Plaza Mayor hasta el Centro de Salud.

Antes, los integrantes del Movimiento en Defensa de la Sanidad Pública estuvieron recogiendo firmas y quejas de los ciudadanos que a diario sufren las consecuencias de la falta de personal. Carencias que, como en el caso del especialista en pediatría, se están supliendo con un médico de familia. Entre las más de 700 firmas recogidas ayer, la del propio alcalde de Toro, el socialista Tomás del Bien, quien a su condición de político suma la reciente paternidad y sufridor en carne propia de las consecuencias de la falta de pediatra. "Me dijeron que por la falta de pediatra en Toro, la revisión de los 8 días se hará en Zamora. Es indignante que todos los habitantes de Toro y su Alfoz no tengamos un médico especialista para nuestros pequeños. Son casi 1100 niños en nuestro centro de Salud, y no tenemos pediatra" ha denunciado el regidor socialista en las redes sociales. "No podemos consentir tener tan buena y profesional gente sosteniendo la sanidad y unos gestores políticos de la misma tan nefastos".

A este clamor se sumaron ayer muchas madres y padres de niños pequeños, y usuarios en general que padecen los problemas de la zona básica de salud y la deficiente atención que se está prestando en consultorios de pueblos de la comarca.

La Coordinadora de Plataformas por la Sanidad Pública de Castilla y León llamaba ayer a los ciudadanos de la Comunidad a manifestarse en Valladolid el próximo sábado, ante lo que consideran el "deterioro" del sector. En la provincia de Zamora las plataformas sanitarias de las diferentes comarcas fletarán autobuses para desplazarse a Valladolid para una protesta masiva como marea humana que hace un año clamó a favor de la sanidad pública.