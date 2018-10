Toro reclama mejor atención sanitaria

Alrededor de medio millar de personas secundó ayer la manifestación convocada por el Movimiento en Defensa de la Sanidad Pública, en colaboración con el Ayuntamiento y la Asociación en Defensa de la Sanidad de Toro, para exigir mejoras en la asistencia sanitaria en la zona básica de salud. Deficiencias como la falta del pediatra, por la baja laboral de la especialista que atiende la consulta sin que su plaza haya sido cubierta con un especialista, la suspensión de la consulta de psicología y la derivación de sus pacientes a un psiquiatra o la precaria situación de los consultorios médicos de varios municipios del alfoz a los que los vecinos tan solo pueden acudir un día a la semana, desencadenaron la convocatoria de esta manifestación, la primera en defensa de la sanidad pública que se celebra en la ciudad, aunque los organizadores no descartan organizar nuevos actos de protesta hasta conseguir el objetivo de que todos los habitantes de la zona básica de salud puedan recibir una asistencia médica digna y de calidad.

A las doce del mediodía partió la manifestación de la Plaza Mayor de Toro en cuya cabecera, alcaldes y concejales del alfoz y representantes de la plataforma en defensa de la sanidad, portaron una pancarta en la que se podía leer el mensaje "Por una sanidad pública de calidad". A escasa distancia se situaron vecinos de Toro y de otros municipios del alfoz o representantes de asociaciones de la ciudad que también portaron pequeñas pancartas, con las que reivindicaron una sanidad digna e igual para todos, aunque también plasmaron en ellas mensajes de advertencia como "la sanidad pública no se vende, se defiende".

Durante el recorrido, representantes de la plataforma, además de exigir la dimisión del consejero de Sanidad de la Junta, Antonio María Sáez, animaron a los ciudadanos que contemplaban el paso de la manifestación a unirse al grito de consignas como "qué hacemos con los niños de Toro", en alusión a la falta del pediatra, aunque también criticaron la situación actual de los consultorios médicos de varios pueblos, lo que ha obligado a algunos alcaldes a desplazar hasta el centro de salud de Toro, en sus propios vehículos, a vecinos de su municipio que precisaban asistencia médica. En pocos minutos, las personas que secundaron la protesta recorrieron las calles de Toro por las que discurrió la manifestación: la Plaza Mayor, Puerta del Mercado, calle Amor de Dios, La Reina y plaza del Barón de Covadonga.

A las puertas del centro de salud, el alcalde de Toro, Tomás del Bien, se dirigió a los participantes en la concentración y subrayó que, los actuales gestores del sistema sanitario, en alusión a la consejería de Sanidad, "están haciendo tanto daño a la sanidad pública que vamos a llegar a un punto en el que no habrá retorno y no vamos a tener otra opción que recurrir, por supervivencia, a un seguro privado para que nos atiendan los mismos médicos que nos atienden en la sanidad pública". Del Bien también recordó que el sistema sanitario se financia con los impuestos de los contribuyentes y "como lo pagamos nos tienen que atender", a la vez que cuestionó que la consejería de Sanidad asuma que el origen del problema es la dificultad para contratar a más especialistas, situación generada "por las condiciones laborales en la que desarrollan su trabajo los médicos en Castilla y León", que les llevan a pedir traslados a otras Comunidades Autónomas. Reconoció Del Bien que las carencias en materia sanitaria se agudizan en el medio rural en el que "somos pocos y, aunque tenemos los mismo derechos, si nos quitan lo poco que tenemos, no nos quedará otra opción que irnos", lo que agudizará otro problema que afecta a la provincia: la despoblación.

Por todos estos motivos, Del Bien animó a los vecinos de Toro y de los pueblos del alfoz a "alzar la voz" contra los problemas sanitarios y, como ejemplo, destacó la insostenible situación de algunos consultorios médicos de la zona básica de salud de Toro en los que "a nuestros vecinos se les atiende solo una vez a la semana". Del mismo modo, remarcó que, como padre de una niña de dos años, exige a las gestores del sistema sanitario que, si la pediatra del centro de salud de Toro está de baja o se tiene que ausentar por otros motivos o por ejercer sus derechos como trabajadora, sea sustituida por otro especialista y no por un médico de familia como en la actualidad, lo que ha obligado a posponer las revisiones pautadas para los pequeños. Además, animó a todos los participantes en la manifestación a "reclamar cada incidencia", a remitir quejas al Procurador del Común y a respaldar nuevos actos de protesta que pudieran organizarse para "reivindicar nuestros derechos como ciudadanos, porque estamos al límite". Durante su intervención, Del Bien agradeció la presencia de alcaldes y concejales de municipios del alfoz, aunque se mostró muy crítico con la ausencia de otros regidores del PP, que el pasado miércoles si asistieron a la reunión celebrada en Toro para abordar las deficiencias en materia sanitaria y manifestaron su respaldo a la movilización, pero que finalmente no la secundaron, porque "han recibido la llamada de sus superiores políticos, amenazándoles y diciéndoles que no se les ocurriera venir". Ante esta situación, Del Bien aseguró que "es una vergüenza que representantes públicos de la comarca de Toro aconsejen a alcaldes de su partido no acudir", a pesar de que el fin de la manifestación era "defender los derechos de sus vecinos".

En el polo opuesto, como matizó, se sitúan otros alcaldes como Adela Calleja, regidora de Malva, "a quien no le importa coger su coche y traer a enfermos al centro de salud de referencia, asumiendo incluso el coste, porque son sus vecinos y los defiende, con independencia del color político que tengan".

Por su parte, Jerónimo Cantuche, en representación del Movimiento en Defensa de la Sanidad, se refirió a la situación de algunos pueblos en los que tan solo se pasa consulta una vez a la semana y subrayó que esta deficiencia responde a "una estrategia dirigida, perfectamente planificada para desbastar la sanidad pública y que el negocio pase a manos privadas". Asimismo cuestionó los recortes aplicados en materia sanitaria o que no se ha facilitado la incorporación de más médicos, factores que, como advirtió, pueden provocar el "colapso" del sistema, sobre todo por la falta de profesionales. A modo de ejemplo, destacó que se están formalizando contratos de lunes a viernes para no pagar a los médicos los fines de semana o que a otros solo se les llama solo para cubrir guardias. Esta precariedad en las condiciones laborales está propiciando, según Cantuche, que los profesionales decidan "no quedarse en Castilla y León" y decidan desplazarse a otras regiones para poder desempeñar su trabajo. Por otra parte, remarcó que el Movimiento en Defensa de la Sanidad Pública lleva cinco años tratando de revertir la situación, pero "no hacen ni caso, ni dimite nadie", a pesar de que las deficiencias en la atención sanitaria son cada vez más importantes. Como ejemplo, citó que, recientemente, un único médico se ha tenido que hacer cargo de la asistencia de los habitantes de la comarca de Sanabria. Por estos motivos, Cantuche invitó a los participantes en la manifestación a que "salgan a la calle" y a apoyar a la Asociación en Defensa de la Sanidad Pública de Toro, porque "si es fuerte, es garantía de defensa de los derechos de todos".