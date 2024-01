Jesulín de Ubrique está de celebración por su cincuenta cumpleaños. Además, el torero ha recibido una mejor noticia que un regalo: un nuevo trabajo.

El exmarido de Belén Esteban comenzará a desempeñar las funciones de apoderado del joven torero Martín Morilla, nieto de Manuel Morilla, descubridor del popular torero y televisivo.

La prensa ha compartido la noticia y 'Vamos a ver' ha querido emitir un comunicado, sumándose a las felicitaciones. "Desde aquí le felicitamos por esos 50 años. Va a tener éxito porque al final es un mundo que conoce perfectamente", comunicaba Adriana Dorronsoro.

Sin embargo, esta felicitación no se podía hacer extensible a su compañero, Alessandro Lequio, que discrepaba de la presentadora. "Esta es la evolución normal de todos los toreros. Pero esto es como ser un jugador de fútbol y luego entrenador. Unos valen y otros no. Es decir, ser torero no te garantiza ser buen apoderado", explicaba el colaborador de Mediaset.

A pesar de la discordancia del conde, el resto de sus compañeros confían en la capacidad del diestro en su nuevo empleo. "Creo que será un buen apoderado porque conoce muy bien el oficio", añadía Carmen Borrego. Por otro lado, Kike Calleja ha recordado que a pesar de sus buenas funciones, todo depende de que el joven torero "lo haga bien".