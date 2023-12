Ganar la Lotería de Navidad parece improbable, pero siempre hay ganadores de los premios. Podrías ser el próximo afortunado, así que será mejor que cuides en perfecto estado los décimos que has comprado, hasta aquellos que has adquirido por obligación. Este premio puede cambiarte la vida, y en estos casos, es importante saber qué es lo que ocurre cuando se nos pierde o rompe un boleto premiado, o si lo cobramos, cómo podemos hacer para no acabar arruinado.