Ganar la Lotería de Navidad de nuestro país es algo con lo que sueñan muchos españoles. Sin embargo, las posibilidades de ganar este sorteo son relativamente bajas, un hándicap que no impide que muchas personas mantengan la ilusión de participar en este tradicional premio.

El sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad se celebrará el próximo viernes 22 de diciembre, por lo que nos encontramos en plena campaña para conseguir los décimos de participación. "El Gordo" es un premio que podría cambiar la vida de cualquiera de un día para otro.

Los más afortunados

En cuanto a los pueblos conocidos por haber sido agraciados con alguno de los premios grandes, la lista es muy amplia. Ya hace más de tres décadas, Huete, una localidad con una población menor que 2.000 habitantes, ganó el Gordo del 1990. EN aquella ocasión, la lluvia de millones también bañó Alzira, Cuenca y Minaya. En Sort ('suerte' en catalán), la Bruixa d'Or ha construido su nombre a base de premios: hasta cinco Gordos han salido de la administración leridana.

Pero no todo son grandes premios, las historias que se esconden tras estos también contribuyen a dar a conocer un municipio. Ejemplo de ello es Sodeto, pueblo que en 2011 recibió un premio de 100.000 euros a repartir entre casi todos sus habitantes. Por desgracia, el griego Costis Mitsotakis fue la única excepción, lo cual le llevó a rodar un documental sobre su historia que más tarde llegaría al prestigioso 'The New York Times'.

Cuanto más pequeño es el pueblo, mayores son las ganancias para sus habitantes. Los 800 vecinos de la localidad segoviana de Fuentepelayo, agraciados con 800.000 euros, bien lo saben.

Y para historias memorables la de Laujar de Andarax. Los alumnos del instituto Emilio Manzano financiaron su viaje de fin de curso de 2015 vendiendo hasta 800 décimos de Lotería de Navidad. Casualmente, la suerte también estuvo de parte de los compradores del pueblo almeriense, que se hicieron con un premio total de 320 millones de euros.