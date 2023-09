Día señalado y muy doloroso para los seres queridos de Francisco Rivera 'Paquirri'. Y es que un 26 de septiembre, pero de 1984, el torero perdía la vida en Pozoblanco, dejando a una viuda desolada, Isabel Pantoja, y a tres hijos huérfanos: Francisco, Cayetano y Kiko Rivera, que entonces tenían 10, 7 años y 7 meses respectivamente.

Una fecha en la que la tonadillera siempre tiene un recuerdo muy especial para el amor de su vida, ya que año tras año -y ya van 39- manda un ramo de flores blancas al mausoleo de Paquirri en el cementerio de Sevilla. Y este 26 de septiembre no ha sido una excepción, aunque sí nos ha llamado especialmente la atención el significativo gesto que Pantoja ha tenido con su hijo después de sus durísimas declaraciones confesando que no quiere tener ningún tipo de relación con ella.

Alejado del foco mediático desde hace meses, Kiko rompía hace unos días su silencio en el podcast del youtuber Jordi Wild y, además de 'culpar' a su madre de sus adicciones -asegurando que fue cuando la artista entró en prisión cuando recayó en el mundo de las drogas, llegando a consumir 10 gramos de cocaína al día- ha reconocido que no quiere saber absolutamente nada de su progenitora: "Mamá, que te vayan las cosas muy bien en la vida. Te pido disculpas por mi forma de hacer las cosas, te deseo lo mejor del mundo pero no quiero volver a saber nada más de ti. Tenerte cerca no me hace bien y no quiero estar cerca tuyo. Te amo con todo mi corazón porque eres mi madre, pero yo no puedo. Hasta luego" fueron sus últimas palabras a Pantoja, minutos antes de ser sometido a un cateterismo el pasado julio, cuando discutieron y se rompió para siempre su relación.

'Tu esposa e hijo'

Unas demoledoras declaraciones que la tonadilera parece no haber tenido en cuenta, ya que no ha dudado en incluir a Kiko en el centro de flores que ha enviado a Paquirri con motivo de su 39º aniversario de muerte. Un ramo en cuya tarjeta puede leerse 'Tu esposa e hijo', con el que Isabel ha dejado claro que sí sigue teniendo a su 'pequeño del alma' en mente a pesar de que él no quiera saber nada de ella.

No es la única que se ha acordado del torero en una fecha tan señalada, ya que su hermana Teresa Rivera también ha enviado un ramo de rosas blancas en el que se lee 'tu hermana te quiere'.