La Orden de San Agustín en España ha hecho público un informe en el que reconoce que 16 religiosos de su congregación, de los que 6 aún viven, abusaron sexualmente de 28 menores (25 niños, dos niñas y una tercera persona sin especificar) entre los años 1949 y 2022, cinco de ellos en la Comunidad Valenciana.

El informe Sobre el fenómeno del abuso sexual de menores en las provincias de la Orden de San Agustín en España, elaborado por el secretariado de protección de menores y adultos vulnerables, es el primero que realiza esta orden religiosa, que ha pedido perdón a las a las víctimas, sus familias, y a la sociedad "por no haber sabido estar siempre a la altura del evangelio, de la confianza depositada y de la necesidad de justicia".

La investigación se remonta a 1949, año del primer caso del que tienen noticia, hasta el momento actual. En esos 74 años, la orden refiere abusos a 28 menores: 25 niños, dos niñas y otro caso del que se desconoce el sexo.

El informe de la orden de San Agustín no detalla la información a nivel autonómico sobre las edades y sexo de las víctimas, la década en la que se cometieron los abusos, ni tampoco la situación jurídica de los religiosos victimarios. De ahí, que no hayan trascendido ni la edad, ni el sexo de los cinco menores valencianos abusados, ni tampoco cuándo ocurrieron los hechos.

En los testimonios de víctimas de abusos sexuales a menores por parte de religiosos y sarcedotes recopilados por Levante-EMV, del grupo Prensa Ibérica, constan tres exalumnos del colegio Santo Tomás de Villanueva-Agustinos de València que acusan a dos religiosos agustinos ya fallecidos, fray Balbino y el padre Alfonso, de haber abusado de ellos en la década de los años 70.

Uno de estos testimonios es el de Nacho Barceló, que relata que cuando en el inicio de la década de los años 70 cursaba 4º de EGB en el Colegio Santo Tomas de Villanueva-Agustinos de València, Fray Balbino le hacía esperar a que el resto de escolares abandonaran la clase, para quedarse a solas con él. "Fueron ocasiones puntuales, no prolongadas en el tiempo, en el recreo o en el fin de las clases. Me quedaba y recuerdo perfectamente que cerraba con llave, que se sentaba en la silla que había en el altillo de las clases de antes. Me cogía entre sus piernas, yo estaba de pie, y me bajaba los pantalones y me tocaba", explicó la víctima a este periódico.

Otro antiguo alumno de Agustinos de València durante los años 70, A. M., también contó a Levante-EMV que "Fray Balbino tenía fama de que le gustaban los niños. Mis compañeros me avisaron de que, si salía a la pizarra y lo hacía bien, me diría que tenía caramelos en la sotana. Pero luego no había caramelos ni nada, solo quería que le metiéramos mano”.

El tercer testimonio es de una antigua alumna del colegio Santo Tomás de Villanueva-Agustinos, quien acusa al padre Alfonso de haber abusado de ella a finales de los años 70. «Una vez intentó morrearme mientras me metía el pie debajo de la falda», explicó a este periódico. El religioso agustino, que impartía Religión y Filosofía en 8º de EGB, 3º de BUP y en COU, según esta antigua alumna, "nos metía mano a las chicas, nos sacaba a la pizarra para hablar de la masturbación y nos insultaba. Además, se paseaba por la clase y nos ponía los genitales sobre los brazos".

Edades de las víctimas

De los 25 niños abusados, 8 lo fueron por agustinos ahora vivos y, en cuanto a la edad de las víctimas, dos tenían entre 15 y 17 años en el momento del abuso; 15 entre 12 y 14 años; ocho entre 8 y 11 años; uno era menor de 8 años y en dos casos se desconoce la edad de la víctima.

Reconocen que en "algún caso" ha habido compensación económica para pagar tratamientos, o bien ofrecido por la orden a víctimas y familias, o como resultado de un juicio, pero señalan: "En ningún caso entendemos que una compensación borre el sufrimiento, pero sí queremos dar una respuesta allá donde sea posible".

Fechas de los abusos

En cuanto a la fecha de comisión de los abusos, siete son de la década 1949-1959; 2 de los años 60; 11 de los 70; tres de los 80; uno de los 90; cuatro de 2000-2009 y desde 2010 no se ha tenido conocimiento de ninguno.

Las denuncias afectan a 16 agustinos, de los que 12 eran sacerdotes, dos no estaban ordenados y de otros dos se desconoce la situación. Diez de ellos ya han fallecido, uno salió de la orden, cuatro son agustinos vivos y de otro se desconoce su situación.

Solo uno fue juzgado

Sólo uno de ellos fue juzgado civilmente y condenado a pena de privación de libertad, siete tuvieron procedimientos canónicos y otros nueve no lo tuvieron.

De los religiosos a los que se abrió procedimiento canónico, cinco están terminados y dos están en fase de investigación previa.

De los cinco terminados, tres resultaron archivados o se los consideró inocentes y dos fueron sancionados canónicamente con penas como la prohibición temporal para el ejercicio del sacerdocio, ejercicios espirituales, y "privaciones de voz activa y pasiva" o el traslado de casa.

Por su parte, se abrió procedimiento canónico en 14 denuncias. Nueve de ellas terminaron con la imposición de sanciones; tres fueron archivados por el Dicasterio de la Doctrina de la Fe y dos están en fase de investigación previa.

En 13 de las denuncias no se abrió procedimiento canónico: En diez, el religioso ya había fallecido cuando la orden tuvo conocimiento de los hechos; en una, el acusado había abandonado la vida religiosa; en dos casos los padres no quisieron iniciar procedimiento canónico (ni tampoco civil), ni los superiores lo hicieron tampoco de oficio (años 1976 y 1993), mientras que en otro caso se investigaron los hechos, pero se desconoce si hubo procedimiento canónico.

En cuanto a los procedimientos civiles, en tres casos hubo un procedimiento penal que terminó en sentencia condenatoria y afectó a un religioso, mientras que en las 25 denuncias restantes no hubo procedimiento civil.

En el informe, los agustinos indican, asimismo, que de los 16 religiosos dos abusaron de cuatro o más víctimas; dos lo hicieron de tres menores; uno, de dos víctimas; y 11 abusaron de una sola víctima.

Añade, asimismo, que además de las denuncias, existe un caso de posesión de pornografía infantil. Hubo un proceso judicial y el religioso fue condenado a realizar unos cursos y apartarse de la formación de menores.

Por comunidades autónomas

Las comunidades autónomas donde tuvieron lugar los abusos son Castilla y León (12), Comunitat Valenciana (5), Madrid (5), Cantabria (3), Andalucía (2) y Aragón (1) y, en cuanto al entorno, 13 ocurrieron en un internado, otros 13 en colegios, uno en los locales parroquiales y otro en un campamento.

Los agustinos lamentan "no haber sabido ver o reaccionar adecuadamente ante algunos de estos casos cuando llegaron al conocimiento de responsables de comunidades y obras" y manifiestan su voluntad de escuchar testimonios, facilitar la sanación y la restauración y, donde pueda darse, avanzar también hacia procesos de reconciliación.