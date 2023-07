El grupo ecologista Futuro Vegetal suma otro acto vandálico esta mañana en Ibiza para protestar contra la crisis climática. En esta ocasión, han rociado con pintura roja y negra el megayate de lla estadounidense Nancy Walton, una de las mujeres más ricas del mundo y heredera de Walmart. El barco estaba atracado en el puerto cuando los activistas lo han cubierto de pintura.

La organización ha publicado varias fotos en sus redes sociales en las que se ve cómo rocian el yate. "Rociamos pintura utilizando extintores contra el mega yate de 300 millones de euros de Nancy Walton, heredera de Walmart y una de las mujeres más ricas del mundo con una fortuna de 8.700 millones de dólares", han publicado en Twitter. Además, según cuentan en Instagram, la acción pone el broche final a la campaña «Jets and Yachts, the party is over», convocada por Extinction Rebellion Ibiza, que piden la prohibición de los jets privados y el fin de las emisiones de lujo.

Ayer, el grupo ecologista también roció con pintura roja un coche de lujo de la marca Lamborghini en la avenida Sant Josep de sa Talaia. El vehículo se encontraba estacionado y sin nadie en el interior. Además, el viernes, cuatro integrantes de Futuro Vegetal y Extinction Rebellion acabaron detenidos tras burlar, a primera hora de la mañana, la seguridad del aeropuerto de es Codolar y rociar un jet con esprays amarillo y negro. Los arrestados fueron puestos en libertad con cargos por daños y contra la seguridad aérea.