A finales del año 2022 el Gobierno aprobó un decreto de medidas para intentar contener la inflación y paliar sus efectos entre los más vulnerables, entre ellas la bajada del IVA de algunos alimentos o una ayuda de 200 euros para personas con bajo nivel de ingresos y patrimonio.

Ayuda en un pago único de 200 euros

Esta ayuda, pensada para las familias con menos recursos, se facilita en un pago único, y se puede solicitar desde el día 15 de febrero, hasta el 31 de marzo.

¿Cuáles son los requisitos para obtenerla?

De entrada, hay unos límites de ingresos establecidos:

Haber obtenido en 2022 ingresos familiares que no superen los 27.000 euros íntegros , sin descontar gastos ni retenciones. Los ingresos familiares son los del solicitante más los del cónyuge o pareja de hecho y, siempre que convivan con él , los de padres y abuelos de ambos, así como los descendientes que dan derecho a aplicar el mínimo por descendientes en el IRPF.

, sin descontar gastos ni retenciones. Los ingresos familiares son los del solicitante más los del cónyuge o pareja de hecho y, siempre que , los de padres y abuelos de ambos, así como los descendientes que dan derecho a aplicar el mínimo por descendientes en el IRPF. Sin contar la vivienda habitual, dejando esta a un lado, no se pueden superar los 75.000 euros de patrimonio.

Aunque estén por debajo del límite de ingresos, no tienen derecho a la ayuda quienes, a 31 de diciembre de 2022:

Perciban el Ingreso Mínimo Vital .

. Los pensionistas de la Seguridad Social, de clases pasivas o de una mutualidad.

de la Seguridad Social, de clases pasivas o de una mutualidad. No hayan estado dados de alta en algún régimen de la Seguridad Social o mutualidad durante 2022, salvo beneficiarios de la prestación o subsidio por desempleo

Los administradores de sociedades mercantiles que no hubiesen cesado en su actividad a 31 de diciembre de 2022 y los titulares de acciones o participaciones en sociedades mercantiles no negociados en mercados organizados.

¿Cómo se pide la ayuda de 200 euros?

La ayuda solo se puede solicitar a través de la página web de la Agencia Tributaria, para lo cual es necesario disponer de Cl@ve, certificado electrónico o DNI-e.

Para conseguir Cl@ve

Puedes registrarte en Cl@ve directamente a través de Internet, solicitando la carta de invitación que recibirás por correo postal en tu domicilio fiscal y completando el registro posteriormente utilizando el Código Seguro de Verificación que aparece en esa carta.

Otra opción es registrarse directamente por videollamada

Para conseguir Dni-e: El DNI electrónico también es un sistema sencillo que además te servirá para otros muchos trámites.

¿Cuándo y cómo lo abonarán?

En la solicitud deberás indicar un número de cuenta, .

En esa cuenta que hayas dado te ingresarán el pago de los 200 euros como muy tarde el día 30 de junio.

Si tras haberlo solicitado resulta que no cumples los requisitos, te denegarán la ayuda, explicándote los motivos, pero en ningún caso serás sancionado por haber solicitado la ayuda y no cumplir los requisitos. Por eso, aunque tengas dudas sobre si cumples todos los requisitos, te animamos a realizar la solicitud, pues no pierdes nada por hacerlo.