“Para dibujar al Cristo de la Buena Muerte me he recreado en cada pincelada”

La artista Rosa Fernández es la autora del cartel anunciador del triduo de la Hermandad Penitencial del Cristo de la Buena Muerte que comienza hoy, día 23 a las 20.30 horas, en la iglesia de San Vicente.

–¿Cuál es su relación con la Buena Muerte?

–Yo soy de la parroquia de San Vicente y mi padre perteneció a la cofradía e incluso cargó en el Cristo, por lo que he vivido tanto la hermandad como la procesión muy de cerca. En el año 2019 doné una vidriera que hice del Cristo, pues es una imagen a la que le tengo devoción. Este crucificado es una de las tallas más impresionante de la Semana Santa de Zamora y me impresionaba mucho de pequeña tanto en el momento del triduo en el que apagan todas las luces y encienden solo alrededor de él como a la hora de salir procesionando que parece que estas en el medievo con unas luces y sombras que son muy especiales.

–¿Cómo surgió que hiciera el cartel anunciador del triduo?

–La directiva me lo ofreció. Para mí fue una gran alegría y un orgullo porque siempre la he vivido muy intensamente, pero coincidió con la pandemia y me dijeron que no pasaba nada, que el primero año que se pudiera lo hacía yo y así ha sido. Además, desde el momento en el que me lo propusieron me dieron total libertad para crear lo que quisiera.

–¿Por qué ha elegido al cristo como motivo de la obra?

–El rostro del cristo siempre me ha llamado mucho la atención cuando sale y se funde en la noche con esas sombras y esas luces de las teas. Tenía claro que quería hacer un cuadro del cristo con la técnica tenebrista por esos contrastes tan fuertes. Para hacerlo hice muchas fotografías hasta dar con la que visualmente podía funcionar. Además, creo que la estética de la hermandad ya ha protagonizado las propuestas de otros autores que han realizado el cartel del triduo.

–El estar tan vinculada emocionalmente a la hermandad ¿ha sido un problema?

–No, todo lo contrario. Me he recreado en cada pincelada y he disfrutado mucho pintándolo porque este cristo forma parte de mi vida. A la hora de querer expresar algo lo complicado es dar con el tema, pero como lo supe desde el principio y tenía muy claro que quería que hubiera fuertes contrastes de luces y sombras del tenebrismo.

–¿Ha pintado algún motivo más vinculado a la Pasión?

–No, hasta ahora no había pintado ningún motivo religioso. Yo soy licenciada en Historia del Arte y en Bellas Artes y desde que concluí mi formación me he dedicado a hacer retratos por encargos que compatibilizo con mi obra más personal. Mi trabajo lo doy a conocer en las redes sociales porque además ahora los artistas tenemos que saber de marketing, de publicidad e incluso de gestión de empresas... cuando a mí lo que me gusta es pintar.

Pocas somos las mujeres que hemos hecho carteles relacionados con la Semana Santa

–Su creación personal ¿por qué se caracteriza?

–En ella parto de la figuración, pero ahora me estoy decantando por el dibujo. Quiero poner en valor el dibujo que es primordial, el comienzo de cualquier obra. Creo que el dibujo es ya en sí mismo obra, no un paso preparatorio. Últimamente hago muchos dibujos a grafito y a carboncillo. Trabajo muchos temas como la melancolía o el pasado y el blanco y negro me lo proporciona.

–Sin embargo el crucificado es un óleo.

–Sí porque es una técnica que te permite unos tiempos. No obstante, cuando vi las obras que había hecho otros artistas dudé si emplearla porque mi aportación iba a ser una creación muy distinta, pero esta técnica me daba mucho más juego.

–Es de las pocas mujeres que ha hecho una obra con finalidad pública para la Pasión de Zamora.

–Pocas somos las mujeres que hemos hecho carteles relacionados con la Semana Santa y creo que soy la primera que lo hace para la Buena Muerte. Sin embargo, en Zamora hay muchas mujeres artistas como se pudo comprobar en la exposición “Femenino Plural” que comisarió Ricardo Flecha, donde estuvimos más de 80 artistas, entre fallecidas, consagradas y emergentes. Además, los carteles los encargan a artistas ya conocidos cuando es necesario dar visibilidad a los nuevos artistas y dar paso a las nuevas generaciones de creadores.