La Buena Muerte de Zamora prefiere renunciar a la procesión antes que variar el itinerario

La Hermandad Penitencial del Santísimo Cristo de la Buena Muerte realizará su recorrido habitual por las calles de Zamora la noche del Lunes Santo y en caso de que finalmente las autoridades competentes pidan que realicen un itinerario alternativo que discurra por calles más anchas, tal y como hasta el momento han recomendado, “suspenderíamos”, certifica con contundencia su abad, Félix Gómez.

El máximo responsable de la hermandad, que cuenta el visto bueno de la asamblea si hubiera que optar finalmente por no procesionar un año más, estima que si el desfile fuera por otras calles “perdería totalmente su identidad”. Gómez no concibe que el itinerario discurra por la cuesta de San Vicente, subiese por la calle del Riego o siguiera por Santa Clara o por bien San Torcuato hacia Plaza Mayor para regresar a la iglesia de San Vicente.

Si las autoridades competentes les instan a realizar su recorrido habitual pero sin público, bien fuera en todo el itinerario o bien si fuera sin cofrades de acera en puntos donde se producen grandes aglomeraciones, como pueden ser, entre otros, la calle de Balborraz, la plaza de Santa Lucía o bien en la calle Zapatería “sí, saldríamos”, concreta el abad de la Hermandad Penitencial del Santísimo Cristo de la Buena Muerte. Félix Gómez sentencia que “tal y como se está poniendo la situación creo que hay que tener sentido común para hacer las cosas” y añade que “más ganas que tenemos nosotros de Semana Santa no la tiene nadie”, pero puntualiza: “Tenemos que ser responsables”.

Respecto a la concentración de todos los hermanos en el interior de la iglesia de San Vicente antes de salir, “no sabemos si la haremos con mascarilla o sin ella, pues ya se dice que no va a ser necesario utilizarla en interiores”. No obstante, la hermandad ha previsto entregar a cada hermano una mascarilla para poder salir todos iguales “si tuviéramos que utilizarla”, tal y como reza en el borrador entregado por la Junta de Castilla y León a las cofradías de la comunidad autónoma hace varias semanas. “Ese texto ya está obsoleto y falta un mes para la Semana Santa, con lo cual la evolución de la pandemia puede dar muchas vueltas todavía”, sintetiza el abad de la Buena Muerte.

Por otro lado, la hermandad penitencial ha incorporado en su régimen interno un punto referido a las inclemencias meteorológicas, aprobado por unanimidad en su reciente asamblea. Hasta ahora había un vacío en caso de precipitaciones, mientras que ahora “si lloviera no se saldría”. “Es de sentido común por la salud de los hermanos porque salimos prácticamente descalzos y también tenemos que proteger nuestro patrimonio”, comenta Félix Gómez.

Una impresionante pintura de Rosa Fernández ilustra el cartel anunciador del triduo en honor del Cristo de la Buena Muerte. La autora se ha decantado por un óleo del crucificado. La obra, hecha ex profeso para dar a conocer las fechas del triduo, surgió a raíz de la donación de una vidriera a la hermandad por parte de la artista zamorana.

La Buena Muerte, que dará la bienvenida a diez nuevos hermanos nuevamente y hasta que se alcance los 500 cofrades, celebrará el triduo en honor de su crucificado los próximos 23, 24 y 25 de marzo a las 20.30 horas en la iglesia de San Vicente. Además, la última jornada está previsto que el coro de la hermandad estrene la obra que le hizo el compositor Miguel Manzano y que estaba prevista que se interpretara por primera vez hace dos años.

La partitura titulada “Popule meus” responde a una pieza concebida por el etnomusicólogo y compositor para el acto que lleva a cabo la penitencial en el interior de la iglesia de San Vicente al concluir el desfile procesional. La obra está escrita para ser interpretada a tres voces y órgano expresamente para el coro de la hermandad penitencial que desfila la noche del Lunes Santo.

Además, el abad de la Buena Muerte se congratula de que el maestro Manzano reciba el Barandales de Honor de este año. “Nosotros habíamos preparado un texto para proponerle para el galardón” en el consejo rector, una reunión donde “otras cofradías también le proponían y finalmente salió designado por unanimidad”.