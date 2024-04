Así tienes que entrenar para perder grasa

¿Vas al gimnasio pero no ves resultados? ¿Estás preocupada con tu grasa corporal? Entonces quizá no estés entrenando como es debido. Pero no te preocupes, con unos pocos cambios en tu rutina de ejercicios empezarás a sentir cómo la grasa va desapareciendo poco a poco.

La nutricionista María Casas, alias @mariasquatfit, te propone unas pautas alimentarias y de ejercicio que te ayudarán en tu cometido. Esta 'influencer' acumula más de 489.000 seguidores en Instagram, que no dudan en estar al día con sus consejos sobre nutrición y entrenamiento. Además, aporta un toque de humor que hace su contenido mucho más entretenido.

Recomendaciones de entrenamiento y gasto energético

Su principal recomendación es entrenar fuerza en la etapa de pérdida de grasa: "Es clave para mantener o incluso aumentar la masa muscular y favorecer la pérdida de grasa", asegura. De esta forma, podrás conseguir un cuerpo fuerte y definido.

Sobre el mito de levantar más peso cuando se busca aumentar el volumen muscular y aumentar el número de repeticiones cuando se pretende definir, María Casas lo tiene claro: "Tanto para ganar músculo como para perder grasa el entrenamiento tiene que ser intenso y con el volumen suficiente. No hay que entrenar diferente que en volumen. No hay que entrenar ligero a altas repeticiones", sentencia.

Aclaradas estas premisas, la nutricionista recomienda controlar el volumen del entrenamiento, ya que la recuperación se puede ver perjudicada, "especialmente cuando el déficit calórico se prolonga en el tiempo". También aconseja complementar la rutina de entrenamiento con cardio después de entrenar, lo que ayudará a aumentar el gasto calórico. Por último, recuerda que "es esencial cumplir con la meta de pasos diarios", lo que contribuirá a llegar al objetivo de gasto energético.