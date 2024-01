Ponerse a dieta, dejar de fumar y hacer deporte son los propósitos estrella del año nuevo. Todos ellos tienen efectos muy saludables, pero a la hora de ponernos a tono en el gimnasio o volver a retomar los entrenamientos tras mucho tiempo de inactividad, podemos lesionarnos si no lo hacemos bien.

Como explica el doctor Juan Ruiz Trillo, especialista en Medicina Deportiva de Clínica FEMM, las lesiones deportivas más frecuentes que se producen en los gimnasios son las relacionadas con el aparato locomotor musculoesquelético, es decir, lesiones musculares, articulares y óseas.

“Así, encontramos habitualmente esguinces, tendinitis, lesiones musculares como desgarros o roturas fibrilares, o fracturas traumáticas o fracturas de estrés”.

En cuanto a las zonas del cuerpo que con más frecuencia son afectadas por estas lesiones destacan el hombro, la columna y la rodilla, especialmente entre las personas que practican crossfit, añade el doctor.

¿Y por qué se producen estas lesiones? Pues cuando practicamos deporte existen muchos factores que pueden predisponer a una lesión, no siempre derivados de la práctica deportiva en sí. Hablamos de, por ejemplo, usar un material incorrecto para la actividad (calzado o material deportivo inadecuado), la técnica (no utilizar técnicas correctas, sobre entrenamiento, correr sobre superficies duras…), o la toma de algunos medicamentos. También predispone haber tenido lesiones previas.

Qué hacer tras una lesión deportiva

Si tenemos la mala suerte de hacernos daño durante el entrenamiento, lo primero y fundamental es acudir a un médico o a un especialista para determinar si verdaderamente se ha producido una lesión y descartar si se requiere tratamiento de urgencia, como sucede en el caso de fracturas inadvertidas.

Y es que como explica el doctor Ruiz Trillo, “cada vez son más frecuentes las consultas por lesiones que se han cronificado por un diagnóstico tardío, incorrecto o porque no se han tratado de forma adecuada, y acuden ya evolucionadas y a veces con peor pronóstico”.

Porque en algunas ocasiones, una lesión puede producir otras muchos más graves y que pueden pasar inadvertidas. Un ejemplo de ello lo tenemos en las lesiones osteocondrales que pueden ocurrir cuando se produce un esguince de tobillo y que, de no tratarse adecuadamente, pueden derivar en una artrosis importante de la articulación.

También hay lesiones articulares, musculares y tendinosas, cuando reaparecen o se cronifican son más complejas para tratar y necesitan tratamientos más individualizados. “Por eso, es tan relevante el diagnóstico del profesional”, subraya el experto en medicina deportiva.

Una vez diagnosticada, se debe tratar adecuadamente la lesión, y retomar la actividad física en la forma y tiempo que indique el especialista.

Cómo tratar las lesiones deportivas

La mejor forma de tratar una lesión deportiva es prevenirla. Para eso, el doctor Ruiz Trillo aconseja, en primer lugar, tener en cuenta los factores predisponentes que facilitan la aparición de lesiones, para poder prevenirlas y evitarlas.

Aunque hay lesiones agudas que en un primer momento impiden el movimiento, como puede ser un esguince de tobillo o una fascitis plantar, tratadas de forma adecuada se resuelven completamente sin ningún tipo de limitación funcional.

Y es que, habitualmente, la mayoría de las lesiones deportivas responden bien a los tratamientos conservadores y la persona se recupera totalmente.

Pero cuando esto no ocurre y las lesiones que no terminan de curarse, el doctor añade que “puede ser necesario el tratamiento de estas lesiones con terapias individualizadas, que van a depender no sólo del tipo de lesión sino también de estado tisular de la misma y tiempo de evolución.”

Algunos de estos son los tratamientos con viscosuplementación con ácido hialurónico, el lavado de calcificaciones tendinosas, la hidrodilatación en adherencias tendinosas o capsulitis, o las terapias biológicas con plasma rico en factores de crecimiento y suero autólogo rico en citoquinas.

El doctor Ruiz Trillo recomienda informarse respecto a la correcta realización de los ejercicios o recurrir a especialistas deportivos al comenzar a realizar ejercicio por primera vez o al incorporarse a nuevas actividades físicas.