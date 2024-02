Zamora, ¿es mordor?

La niebla deja unos paisajes impresionantes y estar sumergido en ella es como navegar entre las nubes. Sin embargo, es uno de los fenómenos meteorológicos que más afecta a la visibilidad y por tanto, a la conducción. Zamora, tras Valladolid, es la ciudad con mayor número de días con niebla en nuestro país. Este hecho hace que popularmente se compare con Mordor, un país situado al sureste de la Tierra Media donde Sauron, el Señor Oscuro, decidió edificar su fortaleza en la literatura de J. R. R. Tolkien. Pero, ¿sabes qué es la niebla y cómo se forma?

El sol ha brillado por su ausencia durante los últimos días del primer mes del año. La provincia ha permanecido cubierta por la niebla las últimas semanas, por encima de su media habitual, situada en nueve días, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Aunque, aún estamos lejos del récord histórico, que se produjo en 1944, con casi todo el primer mes del año bajo la niebla, que se prolongó 27 días.

Otros de los periodos más largos en los que se ha extendido este fenómeno tuvieron lugar en el mes de diciembre. Concretamente, en dicho mes de 1941, la provincia soportó 26 días sin luz solar, seguidos de los 25 registrados en diciembre de 1940.

La niebla es un fenómeno meteorológico que consiste en la suspensión de gotas de agua diminutas en el aire, muy cerca de la superficie terrestre. Estas minúsculas partículas de agua se encuentran dispersas en la atmósfera, reduciendo la visibilidad y creando una sensación de opacidad en el entorno. A grandes rasgos, la niebla se forma cuando el aire se enfría y alcanza su punto de rocío, que es la temperatura a la cual el vapor de agua en el aire se condensa en gotas líquidas. Esto suele ocurrir cuando el aire húmedo entra en contacto con superficies frías, como el suelo o el agua. Durante la noche y en las primeras horas de la mañana, cuando la temperatura desciende, es común que se produzca niebla, especialmente en zonas cercanas a cuerpos de agua como ríos, lagos o mares.

La creación de niebla depende tanto del entorno como del lugar en el que nos encontramos. Variables como el viento, la temperatura, la humedad y la nubosidad pueden afectar la formación de niebla. Cuando la humedad en un área específica es alta, la probabilidad de que se forme niebla aumenta debido a la mayor cantidad de vapor de agua presente en la atmósfera. Por el contrario, la presencia de viento en una región puede dificultar la formación de niebla, ya que desplazará el vapor de agua y dificultará su capacidad para congelarse alrededor de un núcleo central.

Así, Zamora cumple las tres condiciones fundamentales para la generación de niebla. Entre estos factores se encuentran un elevado nivel de humedad por su ubicación en la cuenca del Duero, lo que se combina con las reducidas temperaturas que se producen en los meses invernales. Si sumamos la estabilidad meteorológica por la existencia de algún anticiclón, el resultado es un efecto tapadera que impide que las nubes suban hacia la atmósfera y se queden en contacto con el suelo.

Pese a que nuestra provincia tiene el honor de contar con más días grises que otras zonas de España, la serie histórica revela que Zamora no es el territorio en el que se producen nieblas con más frecuencia. Nos supera nuestra vecina Valladolid, con una media de once días sin ver el sol en enero. El récord lo ostenta el Monte Washington, en New Hampshire (EE UU) con casi 300 días nublados al año. Por tanto, Mordor no es Zamora, otras regiones tienen más similitudes.

(*) Profesor de Física y Analista de Datos