Riomanzanas en el alma

Si hay algunos momentos en mi vida que han dejado una huella indeleble en mi adolescencia, uno de ellos; son aquellos momentos que pasé en Riomanzanas , esos momentos del alma fueron aquellas andanzas, paseos, y pescatas en torno a la ribera del Rio Manzanas, el molino derrangao, Fontano, Ribera Grande, etc.

Si la nebulosa del tiempo no me juega una mala pasada( hoy he cumplido setenta y un año); recuerdo a este molino cuando todavía funcionaba, y a la presa del molino que en algunos tramos cubría unos cuatro metros de profundidad, por donde, pululaban hermosas truchas, barbos, escallos,etc.

Hoy todavía sueño en hacer una hermosa ruta, a la vera del río, y llegar a mi querido y añorado pueblo de mi abuela María, Santa Cruz de los Cuérragos. Estos maravillosos, pero pequeños enclaves, hay que rehabilitarlos, mimarlos, y tenerlos limpios para que no vuelva a ocurrir la terrible desgracia de este verano en la Culebra.

Hoy tenemos una alcaldesa, Rocío Barrigón que está demostrando como hacer una buena política sin vivir de ella , alcaldes pedáneos como Rocío son el ejemplo a seguir.

Los ciudadanos de la provincia de Zamora, en breve, pasaremos por las urnas, y no podemos dar el voto a estos partidos tradicionales que solo atienden a las indicaciones de su partido, léase; Madrid, y Valladolid, de lo contrario, volveremos a la andadas.

Juan María Muradas Martín